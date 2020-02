Momento di crisi tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli

Una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne sta attraverso un momento particolare: Alessando Zarino e Veronica Burchielli, infatti, stanno vivendo una crisi di coppia.

A parlarne sono stati i diretti interessati che, rispondendo alle domande dei propri follower, hanno preferito raccontare la verità sulla loro vita privata. La prima è stata proprio la ex corteggiatrice, poi salita sul trono per un brevissimo periodoprima di decidere di viversi la sua storia con Alessandro lontano dalle telecamere. “ Onesta? Sto affrontando un momento particolare, un po’ difficile – ha replicato lei a chi le domandava come stesse - . Magari un giorno vi racconterò un po’ di cose ”.

Se Veronica, quindi, ha scelto di lasciare un po’ di mistero sulla sua vita sentimentale, Zarino ha preferito essere più chiaro e diretto. A chi gli ha chiesto come procedesse la sua storia con la Burchielli, l’ex tronista ha spiegato che, dopo il programma, sono sorte una serie di incomprensioni che, unite alla distanza, creano non pochi fraintendimenti tra i due. “ Purtroppo non benissimo, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui tutto va bene e momenti in cui tutto va male – ha scritto lui sui social - . La lontananza non aiuta e molte volte crea incomprensioni stupide ”.

Zarino, quindi, ha chiarito come mai, proprio per ovviare al problema della distanza, lui e Veronica non abbiano deciso di andare a convivere. “ Ecco ci sono qui tanti fattori pro e tanti contro che fanno parte della vita di due persone come tutti voi. Io credo molto nel dialogo e credo che con il dialogo sia possibile andare più affondo alle problematiche, che siano di coppia o meno – ha aggiunto ancora lui – [...] La lontananza e le diverse ambizioni nella vita, molte volte non sono a favore, ma questo è normale. Siamo usciti insieme da un programma per conoscerci bene, per stare insieme e cercare di vivere, almeno da parte mia, emozioni mai provate prima ”.

Certo che i periodi di alti e bassi ci sarebbero stati anche se si fossero conosciuti nella vita reale e non a Uomini e Donne, Alessandro non ha nascosto il rammarico per la situazione attuale con Veronica e ci ha tenuto a precisare che, così come tutti, anche loro soffrono e gioiscono per amore.