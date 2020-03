Da Montalbano agli inediti "Bandidos", ecco le scorpacciate da fare in tv

Intanto, per fortuna, l'altra sera è riapparso il Commissario Montalbano. Certo, informarsi sul contagio è fondamentale. Ma distrarre un po' la mente in questi tristi giorni di clausura per tutti gli italiani, è altrettanto importante. Non per nulla il poliziotto più amato d'Italia, alle prese con l'assassinio di una giovane donna, lunedì ha superato il 39 per cento di share e conquistato quasi 9.400.000 spettatori. Il bisogno di sentirsi in compagnia, di sentire che siamo un solo Paese, oltre alla forza intrinseca della serie, ha convogliato in massa il pubblico sul primo canale. E, questo, nonostante il velo di tristezza che attraversava la puntata, contagiata dalla morte dello scrittore Camilleri e del regista Sironi, in linea con la desolazione del momento.

Però dobbiamo andare avanti. E, in questi giorni, oltre a leggere qualche bel libro, si può anche abusare un po' della tv. Ecco, tra le centinaia di offerte, un piccolo vademecum, all'infuori dei programmi sospesi o in bilico dei canali tradizionali.

BAMBINI E RAGAZZI Cartoni animati a valanga su tutti i canali. Da lunedì è tornato l'Albero azzurro, che festeggia i 30 anni, su Raidue alle 7.30 e Rai Yoyo alle 16.20. DeAJunior dal 20 marzo insegna il Tai Chi. Collegatevi però soprattutto su siti di RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola. Per i bambini intrattenimenti educativi e per gli studenti una vastissima offerta di documentari di storia, filosofia, scienza, letteratura, teatro, lingue straniere, musica. Per chi fatica con l'on demand, tutti i pomeriggi lezioni su Rai Storia e su Raitre i grandi della letteratura raccontati da Edoardo Camurri. Un'immensa Tele-Scuola declinata al presente.

CINEMA Sulle pay tv c'è da perderci la testa. Ci potete passare giornate. Segnaliamo, sempre per chi ha meno dimestichezza con lo streaming, qualche titolo su Rai Movie. Stasera In her shoes con Cameron Diaz, Venerdì Dove eravamo rimasti con Meryl Streep, domenica per tutta la famiglia Belle e Sebastien.

Su Sky Cinema Uno lunedì prossimo e in streaming su Now tv Spider-Man: Far From Home, l'ultimo capitolo della saga con Tom Holland e per l'occasione da sabato Sky Cinema Collection tutto dedicato all'uomo ragno. Tra i tantissimi titoli sui canali Mediaset, una chicca: Bandidos, spaghetti western mai visto in tv, solo su Cine4, sabato 21, opera prima di Max Dillman con Enrico Maria Salerno.

SERIE TV Tempo perfetto per il binge watching. Tra le miliardi di proposte, da non perdere l'ultima stagione appena partita della spy-story Homeland su Fox. Su Sky Atlantic da venerdì Yellowstone, una epopea neo western con Kevin Costner e da lunedì la terza stagione di Westworld. Su Netflix la nuova serie teen I'm not ok with this, Locke & Key e Freud dal 23 marzo. Su Giallo (Discovery) va forte il crime francese Profiling con una giovane criminologa che legge nella mente degli assassini. Su Canale 5 arriverà presto La cattedrale del mare, tratta dal bestseller di Ildefonso Falcones, protagonista il popolo catalano nella Barcellona del XIV secolo.

SHOW Amazon Prime Video propone quello più innovativo: Celebrity Hunted, il primo real-live thriller con personaggi famosi, tra cui Fedez, Totti, Santamaria che scappano da un team di cacciatori esperti. Da domani nuovo cooking show su Sky Uno, Family Food Fight, famiglie in gara ai fornelli, con giudici Cannavacciuolo e i Bastianich, madre Lidia e figlio Joe. Cattelan torna il 24 marzo. Da stasera su Tv8 Chef Academy sempre con Cannavacciuolo professore. Su Real Time potete sbizzarrirvi tra brufoli, piedi da curare, dolci, lezioni di sesso e make up da sogno.