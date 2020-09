Morto Erick Morillo, autore della hit "I like to move it", tema di Madagascar

Si è spento a 49 anni il dj di fama internazionale Erick Morillo. A darne notizia è stato il sempre ben informato sito di spettacolo TMZ. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella sua casa di Miami poche ore fa dalle forze dell'ordine ma non sono ancora state chiarite le cause della sua morte. Erick Morillo è stato autore di numerose musiche dance ma il suo successo più grande è stato senz'altro I like to move it, brano del 1993, che negli anni Duemila è stato colonna sonora di uno dei cartoni animati di maggior successo degli ultimi vent'anni, Madagascar.

La sua morte è giunta dopo poche settimane dall'arresto per "aggressione sessuale" a Miami. La sua accusatrice era una collega Dj, che ha dichiarato di essere andata a dormire a casa di Morillo dopo una serata di lavoro. La donna sostiene di aver resistito alle avance sessuali del dj e di essere andata a dormire senza accorgersi poi di nulla. Al mattino ha dichiarato di essersi svegliata nuda e che anche Morillo, che dormiva al suo fianco, era completamente nudo. Erick Morillo si era consegnato alle autorità lo scorso 6 agosto.

È stato un ottimo interprete della musica dance e house con le sue sonorità perfettamente armoniche e mai banali. La canzone di maggior successo di Erick Morillo è stata pubblicata con lo pseudonimo Bob 2 Real. Nonostante negli ultimi anni sia quasi sparito dalle scene, il dj e compositore non ha mai smesso di lavorare alla sua musica e nel corso degli anni ha affinato la sua ricerca, sviluppando beat di grande impatto. Per ben tre volte ha vinto il DJ Awards' Best House DJ, uno dei più importanti riconoscimenti per gli artisti del suo mondo, a dimostrazione che anche dopo aver prodotto il suo più grande successo ha continuato a lavorare e a ottenere ottimi risultati. L'ultimo premio risale al 2009.

Con Madagascar, Erick Morillo è tornato a cavalcare l'onda. Il cartone animato del 2005 della Dreamworks Animation ha scelto come tema principale proprio I like to move it, perché con le sue sonorità e la cadenza ritmata interpretava al meglio i tratti caratteriali dei protagonisti della saga. Il primo film al botteghino ha incassato la cifra di 532,7 milioni di dollari in tutto il mondo. In quegli anni anche i più piccoli si muovevano sulle note di Erick Morillo, che grazie a un lemure è diventato il simbolo di una generazione di giovanissimi a più di 20 anni di distanza dalla pubblicazione della sua hit.