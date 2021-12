"Naso rotto e traumi". Grave incidente per lo chef Rai

Grave incidente in monopattino per lo chef Natale Giunta, famoso per essere uno dei protagonisti di Detto Fatto. A darne la notizia è stato lui stesso tramite la sua pagina privata di Facebook, dove non ha risparmiato un'accusa all'amministrazione comunale di Palermo. Lo chef, infatti, stava viaggiando a bordo del suo veicolo quando, a cusa di una brofonda buca nell'asfalto, è caduto rovinosamente a terra. I danni per lui sono ingenti, tanto che è stato operato d'urgenza non appena giunto all'ospedale Civico.

" Una città che invita i propri cittadini al green, una città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche ", ha detto lo Natale Giunta. L'incidente è avvenuto nella centralissima piazza don Sturzo di Palermo, una delle strade maggiormente trafficate della metropoli siciliana, non distante da piazza Politeama, che per i palermitani è il "salotto buono" della città.

Nel suo post, lo chef ha condiviso anche il suo volto tumefatto e fasciato dopo l'incidente ma anche la buca in cui i suo monopattino ha avuto la sfortuna di finire, catapultandolo per terra. Nella caduta lo chef ha sbattuto violentemente il volto per terra. Come scrive l'Ansa, la buca si è formata " attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane ".