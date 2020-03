È nata Isabel, la figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo

Grande gioia in casa Vieri-Caracciolo: nelle ultime ore è nata la secondogenita della coppia, Isabel, ed è stato proprio papà Christian a darne l’annuncio sui social.

In un momento molto particolare per l’Italia, in piena emergenza coronavirus, uno spiraglio di luce ha illuminato le vite del bomber e della ex Velina di Striscia la notizia che, dopo essere diventati genitori di Stella, hanno annunciato a tutti l’arrivo di un altro bambino in casa. Nonostante Vieri sperasse fosse un maschio per potergli far percorrere la sua stessa carriera nel mondo del calcio, l’ex sportivo ha dovuto accettare – ma non a malincuore – l’arrivo di un’altra femminuccia che la coppia ha deciso di chiamare Isabel.

“ Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore – aveva detto lui in una intervista iniziando a fantasticare sul secondo figlio e sulla possibile professione della sua primogenita - . Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare ”.

L’annuncio di una seconda femmina, però, ha reso ancora più felice Bobo Vieri che si è definito un papà in grado di fare tutto senza problemi e, soprattutto, senza mai rimpiangere il suo passato da latin lover incallito. “ Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita – aveva detto lui qualche tempo fa - . Ora che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella [...]Sono un padre che fa tutto, senza nessun problema ”.