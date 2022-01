"Rivelazioni scioccanti e sconvolgenti": arriva il libro di Harry

Page Six lo ha già definito “il libro più esplosivo del decennio” . Stiamo parlando dell’autobiografia del principe Harry, attesa sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo per la fine del 2022. La regina Elisabetta sarebbe piuttosto turbata all’idea di ciò che scriverà il nipote e, secondo l’esperta Katie Nicholl, le sue preoccupazioni non sono infondate: il duca di Sussex sta preparando le rivelazioni “più intime e scioccanti di sempre” .

Tutto per soldi?

“Ho scritto questo libro non da principe, quale sono nato, ma da uomo, quale sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato. La mia speranza è che nel raccontare la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita accurato e del tutto veritiero”. Con queste parole il principe Harry ha annunciato, a luglio 2021, la preparazione del suo memoir insieme al ghostwriter e premio Pulitzer J.R. Moehringer.

La royal family sta già tremando al solo pensiero di ciò che il duca potrà raccontare al mondo intero, danneggiando la reputazione della monarchia. Ansie giustificate, secondo la corrispondente reale dell’edizione americana di Vanity Fair, Katie Nicholl. L’esperta ha dichiarato a Closer: “Senza dubbio il memoir sarà pieno di rivelazioni intime e scioccanti. Harry non avrebbe ottenuto un anticipo di diversi milioni senza promettere alcuni dettagli privati e succulenti. E…immagino che Harry e Meghan abbiano considerato attentamente a una campagna pubblicitaria durante la quale rilasceranno delle anticipazioni centellinate fino alla pubblicazione del libro”. Una strategia ben studiata, secondo Katie Nicholl, per attirare il pubblico facendo leva su intriganti segreti di corte: “Ci saranno scioccanti rivelazioni, forse le più scioccanti di sempre. Sono sicura che la Regina sia in ansia per questo e che la famiglia reale si aspetti dettagli sconvolgenti”.

Un anticipo da venti milioni di dollari

Ancora non c’è una data di pubblicazione. Sappiamo solo che il memoir dovrebbe arrivare in libreria verso la fine del 2022. Ignota anche la somma sborsata per l’anticipo dalla Penguin Random House, sebbene i tabloid ipotizzino che possa aggirarsi attorno ai 20 milioni di dollari. Una cifra stratosferica che la casa editrice dovrebbe aver ponderato in base ai dettagli contenuti nell’autobiografia.

Sembra, però, che la regina Elisabetta non abbia saputo del libro dai giornali. Sarebbe stato il principe Harry a dirle tutto con un certo tempismo, seppur senza attendere il suo consenso. Un portavoce di Palazzo ha precisato: “La famiglia reale non è stata presa alla sprovvista dalla notizia. Qualsiasi chiarimento sul libro sarebbe una domanda per il duca e la duchessa di Sussex”. Il fatto che la royal family abbia saputo in anticipo della pubblicazione non ha alcun effetto tranquillizzante sulla sovrana, sull’erede al trono e sul principe William. Il contenuto dell’autobiografia è ancora un segreto. Però possiamo cominciare a fare qualche ipotesi: è possibile che il duca racconti in modo più approfondito i presunti attacchi razzisti contro Archie, magari svelando il nome dell’altrettanto presunto autore.

Grande spazio potrebbe essere dato alla morte di Lady Diana e agli anni di lutto vissuti da William e Harry. Forse non mancheranno nuovi attacchi al principe Carlo, accusato di indifferenza da Harry. Sarebbe interessante conoscere anche il percorso che ha portato i Sussex alle dimissioni da membri senior della royal family e capire un po’ meglio come è nata la faida tra il principe Harry e suo fratello. Quanto sarà scandaloso e attendibile il libro del duca di Sussex? Come sceglieranno di rispondere (se risponderanno) i Windsor? Tra poco meno di un anno, forse, lo scopriremo.