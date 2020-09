Nomadland di Chloè Zhao vince il Leone d'oro della 77esima Mostra del cinema di Venezia. Coppa Volpi a Favino

Si è conclusa la 77esima Mostra del cinema di Venezia con l'assegnazione del Leone d'oro al film Nomadland di Chloè Zhao, pellicola americana ispirata dall'omonimo libro di Jessica Bruder. Per la prima volta dopo 10 anni a vincere è una regista donna, che ha realizzato un racconto d'inchiesta avvincente e inedito da un punto di vista non convenzionale. La proclamazione è stata fatta dal presidente della giuria Cate Blanchett e dalla madrina Anna Foglietta.

Il film racconta uno spaccato della società americana ambientato nello stato del Nevada, dove la protagonista, Fern, deve lasciare la città aziendale immersa in uno scenario rurale a causa del collasso economico della stessa, dopo lo smantellamento della cava, fulcro della società. Carica i suoi bagagli a bordo di une parte senza una meta, con l'obiettivo di trovare una società migliore rispetto a quella che si è lasciata alle spalle. Fern diventa una moderna nomade, che viaggia attraverso iltrovando lungo il cammino lavori saltuari e temporanei. Nel suo viaggio, Fern incontra tantissime persone, ognuna delle quali lascia una traccia di sé. I paesaggi del grande ovest americano sono la cornice perfetta in cui Chloè Zhao ha incastonato la sua narrazione, supportata dalla magistrale interpretazione del premio Oscar

Grazie a Frances McDormand, il personaggio di Fern arriva al pubblico con un'intensità fortissima, grazie alla caratterizzazione della personalità data dalla regista e dalla sua interprete. Tra gli altri protagonisti della pellicola spicca David Strathairn, che veste i panni di un uomo che Fern incrocia nel suo viaggio e che lascerà una traccia molto profonda di sé nella trama del racconto. Nomadland è arrivato a Venezia con l'etichetta di pellicola favorita e non ha disatteso le aspettative. È il terzo lungometraggio realizzato da Chloè Zhao, che per interpretare alcuni personaggi ha scelto dei veri nomadi come Linda May, Swankie e Bob Wells, mentori e compagni di viaggio di Fern nel suo lungo viaggio attraverso l'America e in fondo a se stessa.