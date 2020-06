"Non potevo avere una sorella migliore". Grave lutto per Romina Power

Oggi è un giorno triste per Romina Power e la sua famiglia. Come riporta il profilo Instagram della moglie di Al Bano è venuta a mancare sua sorella Taryn, che aveva 67 anni, dopo una grave malattia. La donna è spirata dopo aver combattuto una grave forma di leucemia. Taryn Power da anni era in cura ma nonostante l’impegno dei medici, la sorella di Romina non è riuscita a vincere la sua battaglia. Ora la cantante, con una serie di foto che ha pubblicato sul suo profilo social, ricorda Taryn con commozione. E, come si legge dalla didascalia che accompagnano i post, la donna sarebbe morta ieri, venerdì 26 giugno, verso le dieci del mattino, lasciando tutti sconvolti e distrutti.

"Mia sorella Taryn ha raggiunto i miei genitori ieri alle 9e53 del mattino – rivela Romina Power -. Era a casa sua nel Wisconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai nipoti dopo che, per un anno e mezzo, stava combattendo contro la leucemia – continua -. Ci ha lasciati un essere luminoso, una donna fantastica, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella speciale – scrive ancora su Instagram-. Era speciale per il suo umorismo, per l’amore per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore", conclude.

Oltre alla toccante dedica, Romina Power ha pubblicato diverse foto in cui appare con la sorella. Foto d’annata, in cui le due donne erano felici e sorridenti in diversi momenti della loro vita. Nonostante la lontananza, la Power era molto legata a Taryn. Con lei ha condiviso tanti momenti felici. Ci sono scatti in bianco nero e tantissimi ricordi d’infanzia. Figlia del leggendario Tyrone Power, la sorella di Romina ha avuto anche lei una carriera di attrice ma è stata breve e con pochi apparizioni di successo. Ha debuttato negli anni ’70 dopo che ha vissuto a Roma, in Spagna e in Inghilterra (dove ha completato gli studi). Negli anni ’90 si è trasferita in una riserva indiana nel Wisconsin, dove ha lavorato come insegnate per ragazzi disabili. Donna dai mille talenti, Romina Power la ricorda come una donna buona, giusta ed energica, ambientalista e che ha combattuto per la difesa dei più deboli.