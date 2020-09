"Non rispettano le regole anti-Covid". Meghan e Harry finiscono nella bufera

Non è facile tornare alla vita di sempre e, allo stesso tempo, rispettare tutti le regole anti-contagio. E lo sanno bene Meghan Markle e il Principe Harry i quali, di recente, sono finiti nell’occhio nel ciclone proprio perché non avrebbero rispettato né il distanziamento sociale né tanto meno avrebbero rispettato le imposizioni messe in atto dalle autorità degli Stati Uniti, per tutelare la salute dei più piccoli. La polemica che si sarebbe abbattuta su gli ex duchi del Sussex, fa riferimento a ciò che è accaduto lo scorso 31 agosto. Meghan ed Harry si sono recati in un asilo di Los Angeles per rendere omaggio a Lady Diana, scomparsa 23 anni fa. E insieme a un gruppo di bambini, le (ex) altezze reali piantano nel giardino dell’asilo i fiori preferiti della Principessa Triste.

E grazie alla Assistence League of Los Angeles, associazione che si occupa di salvaguardare i bambini bisognosi, che sono trapelate in rete le foto della nuova "missione" benefica di Harry e Meghan. Mascherina sul viso, attenzione al contatto umano e distanziamento. Gli scatti hanno messo in mostra la ex coppia reale mentre piantavano i nontiscordardimè. Aiutati da un gruppetto di giovanissimi assistenti, si nota come la Markle e il Principe non hanno esitato a sporcarsi le mani, piantando i fiori del giardino dell’istituto in un giorno così importante per la nostra storia recente. Il gesto, però, non è piaciuto in maniera particolare ad alcuni genitori, i quali si sarebbero lamentati di non essere stati autorizzati a partecipare all’evento. E qui scattano le critiche.

"Non hanno rispettato le norme", commentano i genitori indignati. "Noi non possiamo accompagnare i figli all’interno dell’Istituto. Le regole devono valere per tutti". Infatti negli Stati Uniti, uno dei Paesi più colpiti al mondo a causa del virus, sono state messe in atto una serie di indicazioni molto ferree, soprattutto per i genitori che devono accompagnare i propri figli a scuola. Non possono entrare nell’istituto e i locali dovrebbero essere frequentati solo dagli insegnati.

Ai genitori non è andato giù il fatto che Meghan ed Harry abbiano avuto un contatto così prolungato con i bambini, anche se hanno indossato le mascherine. E non hanno neanche apprezzato il fatto che, insieme a loro, fosse presente un fotografo dell’associazione. In loro difesa arriva la Leauge, la quale afferma che prima di entrare nell’istituto avrebbero chiesto un’autorizzazione al preside per svolgere questo evento benefico. Da parte di Meghan e del principe non c’è stata nessuna replica.