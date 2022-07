"Non voglio più vivere in Italia". Il duro sfogo di Francesco Facchinetti

Negli ultimi anni, Francesco Facchinetti non si è mai limitato nel denunciare ciò che per lui rappresenta un'ingiustizia e ha spesso rivolto appelli, anche con toni duri, alle autorità. L'ultimo episodio risale a poche ore fa, quando il figlio di Roby Facchinetti ha voluto dedicare alcune storie alla denuncia di inghippo normativo che non ha permesso alle forze dell'ordine e di soccorso di raccogliere dalla strada il cadavere del fratello di un suo caro amico.

Michele Garruto era un parrucchiere di Solaro, in provincia di Milano. Nei giorni scorsi è stato vittima di un tremendo schianto in moto lungo una strada provinciale nei pressi di Saronno. Ma dal momento che quella strada corre a cavallo tra le province di Milano, Monza e Como, una volta giunti sul posto per i rilievi e per il ritiro della salma, gli addetti si sono trovati davanti al dubbio sulla competenza di quel preciso tratto di strada. In quel momento sono iniziati i problemi burocratici e sono state necessarie 5 ore per stabilire la competenza territoriale, per la quale è stato richiesto anche l'intervento dei tecnici comunali per la verifica dei mappali. Per tutto quel tempo, in un tragico pomerigio rovente di luglio, il corpo senza vita di Michele Garruto è rimasto riverso sull'asfalto in attesa che venisse determinata una competenza territoriale.

Comprensibile lo sgomento dei familiari e degli amici, tra i quali che Francesco Facchinetti, che ha voluto rendere nota e dare eco mediatica alla notizia: " Ora è a Busto Arsizio sotto sequestro. Il mio caro amico con i genitori non possono vederlo fino a lunedì. In che Paese siamo? Un Paese che ci obbliga a dare più del 50% di quello che guadagniamo e che non ci tutela in nessun modo e per un cavillo burocratico lascia un morto sull'asfalto per 5 ore e non fa in modo che i propri familiari possano vedere la salma perché è sotto sequestro ".