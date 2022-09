"Notte di fuoco con Francesco". Ambra Angiolini paparazzata col nuovo amore

La coppia Allegri - Angiolini è ormai solo un lontano ricordo. Ambra ha decisamente voltato pagina e il servizio esclusivo pubblicato da Diva e donna lo dimostra. L'attrice, nuovo giudice di X Factor 2022, si starebbe frequentando con l'attore Francesco Scianna, noto per avere interpretato ruoli in "Baarìa" e "Il processo". I paparazzi li hanno pizzicati per le vie di Roma, mentre trascorrevano una serata assieme all'insegna delle tenerezze e delle effusioni.

Le foto esclusive

" Dopo l'addio a Allegri Ambra tenera è la notte con Scianna", titola il settimanale di gossip, che in prima pagina aveva anticipato: "Notte di fuoco con Francesco Scianna" . Nell'esclusivo servizio si vedono le foto che immortalano Ambra e l'attore mentre parlano seduti al tavolo di un locale, ridono e si mostrano complici. La mano di lui che sfiora la coscia dell'attrice, la carezza sul viso di Ambra a Scianna e ancora gli sguardi di intesa e l'abbraccio romantico mentre passeggiano per le vie della capitale parlano di una possibile nuova storia per l'ex compagna di Massimiliano Allegri. Scianna e la Angiolini si conoscono da tempo. I due hanno lavorato insieme nel 2016 per lo spettacolo teatrale "Tradimenti" di Michele Placido, che li volle protagonisti della pièce.

La somiglianza con Francesco Renga

Francesco Scianna, 40 anni palermitano, è conosciuto per avere interpretato diversi ruoli da protagonista in film come "Baarìa", "Il filo invisibile" e "La mafia uccide solo d'estate". Nel 2010 l'attore ha avuto una relazione con la collega Francesca Chillemi e dopo l'addio (avvenuto nel 2011) si dice abbia avuto un flirt con Matilde Gioli, volto di "Doc nelle tue mani". Dopo la pubblicazione delle foto di Ambra in compagnia di Scianna sui social si è scatenato il chiacchiericcio e in molti hanno notato la forte somiglianza dell'attore con l'ex marito di Ambra, Francesco Renga, con la quale l'artista oggi ha ancora un ottimo rapporto. Grazie a Francesco Scianna, l'attrice starebbe affrontando serenamente le ultime vicende giudiziarie legate alla casa dove vive attualmente.