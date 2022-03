Nuovo intervento alla mano per Gianni Morandi: "Non è così semplice"

Continua il calvario di Gianni Morandi che, dopo l'incidente avvenuto esattamente un anno fa, deve affrontare nuovi problemi alla mano destra. Nelle scorse ore il cantante, 77 anni, si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, che prolunga la già lunga riabilitazione portata avanti sino ad oggi.

Come già era successo in passato, Gianni Morandi ha scelto i social network per comunicare ai suoi fan dell'operazione subita alla mano destra, la parte del suo corpo che più ha risentito dell'incidente, di cui il cantante fu vittima nel marzo 2021. L'artista stava facendo giardinaggio nel suo casolare nella campagna bolognese, quando è caduto nella buca dove stava bruciando le sterpaglie. Nell'incidente Morandi ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del corpo, ma ad avere la peggio è stata la mano destra, bruciata interamente.

Nell'ultimo anno Gianni Morandi ha portato avanti un programma di riabilitazione impegnativo e più volte sui social network ha mostrato con costanza i progressi compiuti nei movimenti della mano. La partecipazione all'ultimo festival di Sanremo aveva fatto ben sperare sul suo pieno recupero. Ma qualcosa sembra essere cambiato, rendendo necessario l'intervento chirurgico. " Ieri mi sono operato alla mano destra - ha scritto sulla sua pagina Facebook il cantautore - per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio ". L'artista non ha chiarito se si è trattato di un'operazione programmata - e quindi già prevista nel lungo percorso di riabilitazione - oppure se è insorta una complicazione durante la rieducazione motoria.