Paura per Gianni Morandi: il selfie, poi cade sul fuoco "Ricoverato per le ustioni"

Brutto incidente per Gianni Morandi che, nel tardo pomeriggio, è rimasto gravemente ustionato mentre stava lavorando nel giardino della sua abitazione. Il popolare cantante stava bruciando delle sterpaglie nel parco della sua villa nella campagna bolognese quando, accidentalmente, è inciampato cadendo nel fuoco. Le gravi ustioni riportate hanno costretto la moglie, Anna, a chiamare il 118 che ha trasferito con urgenza Morandi all'ospedale Maggiore di Bologna, dove gli sono state prestate le cure iniziali prima del trasferimento a Cesena.

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti. Gianni Morandi stava lavorando nel parco della sua casa di campagna. Una giornata come tante trascorsa a prendersi cura dello spazio verde che circonda la sua villa. Dopo aver potato alcuni alberi aveva deciso di dar fuoco alle sterpaglie, ma qualcosa è andato storto. La fotografia pubblicata sui suoi profili Instagram e Facebook pochi istanti prima del brutto incidente è emblematica. " Finalmente ho trovato i guanti della mia misura ", ha scritto nel tardo pomeriggio il cantante. Nell'immagine Gianni Morandi mostra i guanti nuovi e le cesoie con le quali aveva appena potato rami ed arbusti, che nella foto spiccano alle sue spalle sulla jeep. Gli stessi arbusti che Gianni Morandi avrebbe bruciati di lì a breve. Secondo una ricostruzione fatta dal quotidiano Repubblica Gianni Morandi, nel governare il fuoco, avrebbe perso l'equilibrio all'improvviso cadendo sulle fiamme.

Immediato l'intervento della moglie, Anna, che sentite le grida del marito è accorsa in suo aiuto chiamando l'ambulanza. Gianni Morandi è stato così portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove i medici gli hanno prestato i primi soccorsi. Il cantante ha riportato ustioni alle mani e alle gambe, ma è stata la profonda bruciatura alla mano destra a destare preoccupazione tra i sanitari, che hanno disposto il trasferimento dell'artista al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti.

Le condizioni del cantante sarebbero, però, buone. Come riporta Repubblica Gianni Morandi, dopo l'iniziale spavento, ha scherzato con medici e infermieri dell'ospedale di Bologna e prima di essere trasferito a Cesena si è scattato un selfie con gli operatori sanitari che lo hanno soccorso. Mentre si attendono ulteriori novità, appare chiaro che il cantante, 76 anni, dovrà rimanere in osservazione per alcuni giorni in attesa di ulteriori accertamenti medici.