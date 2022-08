Quella "O" che svela chi è l'attrice che ha fatto sognare generazioni

Dalla firma e dalla scrittura (clicca qui) della famosa cantante e attrice Olivia Newton John emerge un carattere socievole, estroverso, espansivo e quindi senza dubbio atto alla professione per la quale ha dato il meglio senza risparmiarsi (forma grande delle lettere e gesto assai marcato) e dimostrando una buona energia vitale.

In tutto questo quadro positivo, emergono gesti grafici, come la sottolineatura della firma, peraltro eccessivamente grande, che indica la necessità di mettersi in gioco cercando nella professione di emergere e di sostenere, costi quel che costi, il privilegio di essere testimone diretta delle proprie abilità creative. Quella “O” iniziale nella firma esprime un forte legame con la figura paterna che ha fatto da spinta e motivazione al successo. Ella è così riuscita a dare un tocco particolare alla sua arte usando l’intelligenza a servizio della professione (vedi grafia con gesti armonici che sembrano danzare sul foglio).

La natura espansiva, la necessità di dare sempre l’impressione di essere all’altezza delle varie situazioni e, allo stesso tempo, di essere ammirata (vedi lettere eleganti, firma compresa, e accuratezza nello scrivere) denota passionalità ingabbiata però da un certo narcisismo che ha finito per penalizzare la vita sentimentale e quindi anche la vita intima.

L’esasperazione che ella ha dimostrato nel vivere fino in fondo il suo essere artista, anche dando molto spazio all’egocentrismo, si è poi negativamente riversato in maniera interferente sugli affetti più cari, facendole vivere una sorta di “nostalgia emozionale” verso un passato carico di soddisfazioni .