Ora parla la Muti: "Cosa penso davvero della Russia..."

Attimi di imbarazzo a Belve durante l'intervista a Ornella Muti per la domanda sui suoi rapporti con la Russia e sull'attuale guerra. La conduttrice Francesca Fagnani ha incalzato l'ospite sul suo stretto legame con Mosca e l'attrice non ha nascosto l'impaccio nel dover rispondere.

La guerra in Ucraina ha creato una frattura importante tra la Russia e gli artisti italiani che con Mosca hanno sempre avuto buoni rapporti. In molti - da Al Bano Carrisi a Pupo - hanno deciso di prendere le distanze da Vladimir Putin, criticando apertamente il Cremlino per l'azione compiuta in Ucraina. Nell'ultima intervista rilasciata da Ornella Muti a Belve, l'attrice ha parlato di " guerre sempre sbagliate ", ma in studio è sceso il gelo sulla titubanza nel doversi schierare apertamente.

Ornella Muti non ha mai nascosto di avere un legame profondo con la Russia: " Io sono mezza russa, non è un mio pallino. Amo molto i russi e loro amano me e questo mi dispiace. La guerra è sempre sbagliata ". La conduttrice del programma di Rai Due ha citato i suoi legami stretti con Mosca - una casa di proprietà, la residenza, la richiesta di cittadinanza - e l'attrice ha rivendicato le sue origini (padre napoletano e madre estone, figlia a sua volta di madre russa e padre estone emigrati). Ma alla domanda su cosa ne pensasse della guerra in Ucraina ha tentennato: " In questo momento sono confusa. E' una guerra sbagliata, sono confusa perché sono dispiaciuta ".

Proprio per i suoi rapporti stretti con la Russia e la vicinanza a Putin, Ornella Muti era finita al centro delle polemiche nel 2010. L'attrice aveva disertato un evento al teatro Verdi di Pordenone - per il quale era stata già pagata prima del forfait - per presenziare a una cena di beneficenza a San Pietroburgo. Durante la festa l'artista fu fotografata al tavolo con il presidente russo e questo fece infuriare gli organizzatori del teatro di Pordenone, che l'hanno portata in tribunale. Proprio per questa sua vicinanza a Putin e ad altri esponenti russi, Ornella Muti si è trattenuta dal commentare la crisi in Ucraina nell'ospitata a Belve. E quando la Fagnani le ha chiesto se fosse d'accordo su chi è l'aggressore e chi la vittima, lei si è limitata a fare un cenno di assenso con la testa, senza dare spazio a ulteriori domande sul tema.