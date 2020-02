Pamela Anderson, l'ex marito ha già una nuova compagna

Dopo la fine del matrimonio con Pamela Anderson, l’ex marito pare abbia già trovato una nuova fidanzata.

Come riporta il Sun, Jon Peters - 74 anni - è fidanzato con Julia Bernheim, che usa il nome d’arte di Julia Faye West. La donna è infatti anche lei un’attrice, originaria di Milwaukee, che ha ricoperto piccole parti in alcuni programmi televisivi come “The Girls of the Playboy Mansion”, “Evens Stevens” e “Hollywood a GoGo”. La coppia si è mostrata insieme nel corso di un evento pubblico.

Anderson e Peters si sono sposati lo scorso gennaio, giungendo a una separazione dopo soli 12 giorni di matrimonio. L’ex marito ha accusato l’attrice di averlo sposato solo per ragioni economiche - lui ha affermato di aver ripagato un debito di 200.000 dollari dell'attrice durante i brevi giorni delle nozze. Peters ha anche aggiunto di sentirsi eccessivamente controllato dalla diva e attivista per i diritti degli animali, sottolineando che non le ha mai chiesto di sposarlo - tanto che all’epoca, dice l’uomo, era fidanzato con qualcun altro

L’ex star di “Baywatch” ha ribattuto di essersi sentita tradita. “ Stiamo tutti ottenendo la nostra parte in questo mondo folle - ha scritto Anderson in un aggiornamento su Instagram - Finché lottiamo siamo vivi. Finché riconosciamo la follia siamo sani di mente. È meglio essere traditi che non fidarsi, meglio essere delusi che non amare. Non scappare mai dal dolore, basta affrontarlo e lasciarlo passare. E saremo passati al livello successivo ”.

Una fonte anonima ha spiegato che l’attrice si sia sposata troppo in fretta dopo aver fatto una “ pulizia spirituale ” in India: in quel momento Anderson avrebbe avuto il cuore “ troppo aperto ”. Ma Peters smentisce che sia stata lei a chiudere la loro relazione: lui le avrebbe inviato un messaggio per sancire la rottura. L’uomo ha anche aggiunto di averla accolta nella propria vita a braccia aperte e con amore.

