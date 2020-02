Gf Vip, la Di Benedetto si fa scappare la frase hot

Lo scorso venerdì 31 gennaio, è stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip. E il rinnovato gioco targato Mediaset, condotto da Alfonso Signorini, ha visto Paola Di Benedetto protagonista di alcune esternazioni inaspettate, fatte sul conto del suo fidanzato. L'ex madre natura di Ciao Darwin, originaria di Vicenza e classe 1995, si è lasciata andare, cioé, ad alcune confidenze bollenti su Federico Rossi. Quest'ultimo, originario di Modena e classe 1994, è noto al pubblico per essere componente del duo Benji e Fede nonché fidanzato di Paola Di Benedetto. E ora potrebbe essere contento di quanto riportato dalla sua ragazza nella Casa più spiata d'Italia. Ieri sera, al Gfvip 4 ha avuto accesso come concorrente ufficiale Serena Enardu, l'ex fidanzata di Pago. E alla luce dell'inaspettato ingresso dell'ex volto di Uomini e donne, la Di Benedetto ha inziato a sognare ad occhi aperti l'ingresso di Fede nella Casa.

"Se entrasse nella Casa per una sera? -ha dichiarato, durante una pausa pubblicitaria del reality-. Ma, magari lo facesse... certo che lo vorrei qui. In quel caso delle telecamere me ne fregherebbe zero, proprio". E la confidenza fatta dall'ex madre natura non è finita. Perchè, poi, la modella ha lasciato intendere che le basterebbe avere una sola notte di passione con Federico, nella Casa. "Potrebbero riprendere quello che vogliono... non mi importerebbe nulla -ha aggiunto-, mi fregherebbe zero di quello che vedono, lo dico davvero".

Paola Di Benedetto e l'ipotesi che Federico Rossi diventi concorrente al Gf Vip

Dalle dichiarazioni bollenti rilasciate al Grande fratello vip 4, trapelerebbe che Paola sia desiderosa di vedere il fidanzato Fede fare accesso nella Casa come concorrente. E all'ascolto dell'ipotesi formulata da Antonio Zequila, su un eventuale ingresso di Fede come gieffino, Paola ha poi fatto un'altra confidenza inaspettata. "Impossibile, come concorrente... ma sei pazzo?!? A parte che il budget non ce l'hanno", ha, inoltre, riferito la gieffina, rivolgendosi a Zequila.

Tra il serio e il faceto, Paola Di Benedetto potrebbe aver, così, lanciato un'esplicita richiesta alla produzione del Gf, affinché Fede possa entrare nella Casa più spiata d'Italia. L'ingresso di Federico Rossi potrebbe rappresentare l'occasione -di quest'ultimo- per mettere a tacere le critiche di chi continua ad accusarlo di aver tradito Paola, per una notte di fuoco con Emma Muscat di Amici di Maria De Filippi.