Paola Di Benedetto: "Sono stata tradita e ho perdonato"

Una confessione, forse a metà, quella di Paola Di Benedetto che, in un momento di confidenza con Asia Valente e Sara Soldati al Gf Vip, ha ammesso di essere stata tradita.

La Di Benedetto, che ha trascorso un’estate difficile in seguito alla rottura con il fidanzato Federico Rossi, ha sempre scelto di spiegare in modo vago i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. La storia, poi, è stata ricucita e Paola si è detta innamoratissima del suo compagno nonostante, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini abbia cercato di “estorcerle” qualche informazione in più in merito alla relazione con il cantante.

Solo in un’occasione, Paola ha lasciato intendere di essere stata tradita in passato, ma ha sempre taciuto sul nome dell’uomo che sarebbe stato colpevole di questo. Intanto, nelle ultime ore, la Di Benedetto ha confermato di aver avuto la corna, ma di aver perdonato colui che gliel’ha fatte. “ Davanti ad un uomo che ti tradisce, come reagiresti? ”, ha chiesto Sara a Paola e, mentre Asia sottolineava che bisognerebbe “fare peggio” e tradire a propria volta, la Di Benedetto ha dimostrato più maturità sull’argomento.

“ Tradisco a mia volta? No mia cara, io non sono così – ha replicato la ex Madre Natura - . A me non me ne frega niente dei giochini. Dipende sempre dall’entità del tradimento, dipende da una serie di cose ”. “ Io ho vissuto una serie di situazioni che non avrei mai pensato, poi invece ho capito e ho perdonato ”, ha detto ancora. Paola, quindi, ha ammesso di essere riuscita a superare l’infedeltà della persona che ha (o ha avuto) accanto, ribadendo che tutto dipende “dall’entità del tradimento”.