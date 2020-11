Paolo Brosio e la giovane fidanzata: “Con lui rapporti religiosi, ma anche carnali”

Un’ombra di mistero, ha sempre avvolto la vita sentimentale di Paolo Brosio, a parte i due divorzi e la sua particolare attrazione per le donne, negli ultimi tempi, da quando si è avvicinato molto alla fede, il giornalista ora al Grande Fratello Vip, ha cercato di mantenere molto privati i suoi rapporti personali.

Ma proprio la sua partecipazione al GFVip ha messo ovviamente in luce il suo privato facendo trapelare indiscrezioni su una sua presunta fidanzata. Lei si chiama Maria Laura De Vitis, una bellissima ragazza con cui Brosio ha 42 anni di differenza. E Maria Laura questa sera è in collegamento a Live non è la d’Urso, per raccontare la sua verità su questa storia.

“ Fino ad ora quello che hanno detto i giornali non sono state le mie parole io non ho mai parlato quindi è la prima volta che do voce alla verità - racconta la ragazza - I giornali parlano di fidanzamento ma io e Paolo ci siamo conosciuti questa estate, poi ha preso il covid ed in seguito è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, quindi abbiamo avuto poco modo di vederci, ma ci stiamo comunque frequentando. Io sono l’ultima persona che ha chiamato prima di entrare al Grande Fratello ”.

Ma che tipo di rapporto era il loro: “ Io non sono credente e lui ha preso questa cosa come una missione. Abbiamo frequentato insieme la chiesa, mi ha fatto benedire e mi ha regalato anche dei rosari, ma con lui ho anche avuto momenti carnali ”. “ Chi è stato a darti il primo bacio? " chiede Barbara d’Urso “ Ci siamo conosciuti a Forte dei Marmi. Io ero li come hostess dopo la serata abbiamo parlato tanto seduti su una panchina ed è stato lui pochi giorni dopo a baciarmi ”