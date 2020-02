Patrick si scusa con la Elia: "Non volevo essere così brutale"

Dopo un primo tentativo di chiarimento con Antonella Elia durante la diretta del Gf Vip, Patrick Ray Pugliese si è scusato con la coinquilina spiegando di aver avuto una reazione eccessiva nei suoi confronti.

I due sono stati protagonisti di un momento molto chiacchierato nella Casa di Canale 5: la Elia, che aveva accusato Pugliese di averla spintonata, è stata smentita dalle prove video e Patrick non si è trattenuto. Impedendole di chiarire i motivi per i quali lo aveva tacciato di violenza nei suoi confronti, Pugliese ha soffocato la sua voce al grido di “crotalo! Crotalo! Crotalo!”. Una scena, questa, che ha fatto il giro del web e, se per molti è considerata uno dei momenti più esilaranti del Grande Fratello Vip, per altri si è davvero toccato il punto più basso della televisione italiana.

Intanto, calmati gli animi nella Casa, Patrick e Antonella hanno avuto modo di ritrovarsi davanti alla cucina e qui lui le ha porto nuovamente la mano. “ Stavo per bollire dell’acqua calda ”, ha spiegato la Elia, mentre Pugliese si stava preparando il tè. “ Tieni, ti do la mia – ha detto lui - . E ti chiedo scusa per la mia pesantezza ieri. Non sono abituato a litigare in televisione e non volevo essere così brutale sinceramente ”. “ Grazie, grazie tante ”, ha commentato la concorrente del Gf Vip rifiutando, però lo zucchero e i biscotti offerti da Patrick.

In tanti sul web hanno apprezzato il comportamento del concorrente che, nonostante il rifiuto iniziale da parte di Antonella, ci ha riprovato ed è riuscito a scusarsi per quanto accaduto in diretta. Se l’atteggiamento di lui è stato elogiato dal popolo della rete, però, altrettanto non è stato per la Elia che, secondo molti, avrebbe dovuto cogliere la palla al balzo per scusarsi a sua volta per le offese rivolte al coinquilino.

“La classe non è acqua. L’educazione di Patrick che gli impone di scusarsi con tanta delicatezza e sincerità commuove. Poteva essere un buon momento per Antonella per scusarsi a sua volta di settimane di angherie e di insulti ma la classe non è, ahimè, contagiosa”, ha twittato un utente, “Lui fa un’ulteriore grandissima figura di gentleman ma quelle scuse non se le meritava sinceramente. Fino a poche ore prima la Elia continuava ad insultare Patrick e gli altri mentre Denver cercava di farla ‘ragionare’. Spero solo che Patrick non ci scherzi più con lei”, “Lei doveva chiederle scusa per averlo definito un mostro ma fa niente. Noi lo amiamo e abbiamo capito il suo animo”, hanno scritto ancora altri internauti.