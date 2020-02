Gf Vip, lite in diretta tra Patrick Pugliese e Antonella Elia: "Mostro, quella è una nullità"

La puntata del Grande Fratello Vip è inizita col botto, con la discussione tra Antonella Elia e Patrick Pugliese che ha animatole ultime ore nella Casa. La miccia? Il lavaggio dei piatti, che Patrick si è rifiutato da fare proponendo che ognuno si lavi il suo.

Una discussione nata da un pretesto banale, che è poi degenerata per l'accusa di Antonella Elia nei confronti del concorrente, che l'avrebbe spinta. Da qual momento si è creata una spaccatura all'interno della Casa, tra concorrenti che supportano Antonella Elia e concorrenti che supportano Patrick Pugliese. Non si contano le prese in giro, talvolta pesanti, soprattutto nei confronti del concorrente che viene preso di mira per la sua forma fisica.

Durante la diretta e il confronto, Alfonso Signorini sottolinea che da parte di Patrick non ci sia stato nessuno spintone ma Antonella Elia non arretra di un passo sulla sua percezione. " Non ho esagerato, mi ha spintonato ", insiste Antonella Elia con il conduttore, che continua a insistere sul fatto che non ci sia stato nessun atto di " bullismo " nei confronti della showgirl, come da lei più volte dichiarato.

" Lei ha una tecnica, cercare di subire un danno da una persona qualunque scelta da lei come vittima ", ha dichiarato Patrick Pugliese nel dare la sua versione dei fatti sul comportamento di Antonella Elia. " Mi ha trattato male e mi ha dato uno spintone. Mezz'ora prima mi faceva le moine, non mi è piaciuto fin dall'inizio. Fa il clown come personaggio ma dietro c'è altro. Pensa sia un ruolo che il pubblico ama ", si è difesa la showgirl torinese nel giustificare la sua reazione contro l'ex concorrente del Grande Fratello 4.

L'ultimo reduce degli Highlander, ha poi fatto il punto sul suo rapporto con Antonella Elia fin dall'inizio dell'avventura nella Casa: " Pensavo che fosse una cosa affettiva ma ho intuito che lei cercasse di attirarmi in trappola. Lo spintone che non c'è stato mi ha fatto capire che è una giocatrice molto furba. " Gli animi a quel punto si accendono, anche per la visione di un RVM sulle liti del weekend, che hanno coinvolto quasi tutti i concorrenti nella Casa, in particolare Adriana Volpe, che ha rotto il suo rapporto con Antonella Elia, e con Licia Nunez, l'unica a consolare la Elia, che dopo un crollo nervoso ha provato a chiudersi nell'armadio. " Disgustoso ciccione ", ha ripetuto più volte Antonella Elia nella clip, ripresa in diretta da Alfonso Signorini. " Bugiarda, bugiarda, bugiarda ", ha quindi gridato Patrick ad Antonella, ricevendo gli applausi in studio e di una parte della Casa.

Stizzita dalla reazione dello studio, Antonella Elia non ci sta e minaccia di lasciare la Casa: “Io me ne vado, il pubblico sta applaudendo questo spettacolo orrendo. Questa non è violenza?” Alfonso Signorini, Adriana Volpe e altri componenti della Casa hanno contestato alla Elia il suo comportamento, scatenando l'ennesima reazione della showgirl: " Mostro. Mostro pure tu Adriana, quella è una nullità. " E poi Antonella Elia scoppia a piangere, consolata solo da Serena Enardu, l'unica che in questo momento di difficoltà ha dimostrato solidarietà nei suoi confronti.