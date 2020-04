Paul McCartney fece esplodere i Beatles con una sola parola

Dal passato dei Beatles torna un dettaglio importante e relativo alla loro rottura: una serie di “ no ” di Paul McCartney lo annunciarono al mondo.

Come riporta il Mirror, i Beatles si sciolsero il 10 aprile 1970. Una settimana dopo, McCartney uscì con il suo primo album da solista insieme alla moglie Linda, ma i fan credevano all’epoca che il gruppo non sarebbe imploso prima di sei mesi. Il bassista con un’intervista cambiò l’intero scenario, anche se la band sapeva da mesi dello scioglimento. Probabilmente la stampa non lo comprese appieno in quel momento, tanto che c’è chi credette che quest’intervento fosse una maniera di Paul per ottenere pubblicità.

I “ no ” di Paul risposero infatti a una serie di domande: non gli mancavano i Beatles e George Martin, non avrebbe voluto accanto Ringo Starr in quel momento particolare, non stava programmando anche un nuovo disco con i Beatles, non avrebbe mai più scritto una canzone con John Lennon. Nell’intervista però, il baronetto diede anche delle risposte maggiormente articolate.

Quando gli fu chiesto cosa gli avesse insegnato registrare un disco da solista, McCartney rispose: “ Che prendere le proprie decisioni su cosa si fa è semplice, e suonare con se stessi è molto difficile, ma soddisfacente ”.

La famiglia è invece alla base della sua scelta di lasciare i Beatles e fare il solista. Lo scioglimento dei Fab Four fu causato da “ differenze personali, differenze negli affari, differenze musicali, ma più di tutto trascorro momenti migliori con ma mia famiglia. È temporaneo o per sempre? Non lo so davvero ”, disse Paul all’epoca. E ancora, a chi gli chiese se avrebbe fatto la pace con John e se ci fosse lo zampino di Yoko Ono nello scioglimento, il bassista aggiunse in riferimento alla rottura artistica: “ Adoro John e rispetto quello che fa - non mi dà davvero nessun piacere ”.

Nel tempo c’è stato chi ha favoleggiato su quello scioglimento e sui rapporti difficili su Lennon-McCartney. E certo che il brano di Lennon “How Do You Sleep?” gettò benzina sul fuoco nella diatriba dei fan. I due tuttavia si riappacificarono prima che Lennon morisse, colpito da un proiettile a New York nel 1980.

E la certezza resta una: sebbene siano trascorsi 50 anni dal loro scioglimento, i Beatles continuano a essere un fenomeno musicale e di costume che influenza e affascina l’immaginario collettivo come nessun altro.

