Paura per Adriano Pappalardo: suo figlio Laerte ha un malore e finisce in ospedale

Attimi di terrore per il cantante Adriano Pappalardo, che si trovava a Marina di Camerota insieme al figlio Laerte per girare uno spot girato interamente nell’area marina protetta ed in particolare sulla spiaggia del Pozzallo, quando quest’ultimo intorno alle 22,30 si è sentito male accasciandosi per terra. Le persone che erano con lui, spaventate hanno chiamato immediatamente il 118 che ha prestato i primi soccorsi e dopo qualche ora il 44enne è stato portato nella struttura di San Luca di Vallo Lucania per accertamenti ed in seguito ricoverato.

Le condizioni sono subito sembrate buone anche se lo spavento è stato grande soprattutto per il padre Adriano presente al momento del malore. E’ stato però lo stesso Laerte a rassicurare tutti con un post sul suo account Facebook. “ Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie ”.

Non ci sono al momento accertamenti sul suo stato di salute, ma il malore sembrerebbe essere dovuto, ad una congestione, secondo quanto riportato dal sito di Fanpage, e che il figlio del cantante sia stato dimesso dall’ospedale in giornata. Molti ricordano il figlio di Adriano Pappalardo e di Lisa Giovannoli, per la sua partecipazione all’ Isola dei famosi dove aveva stretto una profonda amicizia con Nina Moric. Sempre nello stesso programma quando era concorrente suo padre aveva incontrato Selvaggia Lucarelli che aveva poi sposato nel 2004 e da cui ha avuto un figlio Leon a cui è legatissimo. La coppia se è poi separata nel 2007.

I due hanno poi affrontato anche una lunga battaglia legale, e nel 2013 durante una puntata di Mattino5 che parlava di genitori separati, la Lucarelli aveva affermato che Laerte non rispettava i termini della separazione e gli obblighi di mantenimento del figlio. L’avvocato della famiglia Pappalardo smentì categoricamente. Attualmente Laerte è legato all’account manager Laura de Gaetano, con cui collabora e con cui condivide anche la grande passione per lo sport.