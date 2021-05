Omicidi, tradimenti e segreti: il successo di Perfetti sconosciuti

Perfetti sconosciuti è il film di Paolo Genovese che andrà in onda questa sera alle 20.55 su Cine34 e che ha il merito di aver messo insieme alcuni degli attori più talentuosi del panorama contemporaneo del cinema italiano. Fanno parte del cast, infatti, attori come Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Anna Foglietta che, insieme, creano un parterre davvero pieno di talento.

Perfetti sconosciuti, la trama

Eva (Kasia Smutniak) e Rocco (Marco Giallini) sono una coppia alle prese con una crisi matrimoniale che sembrano non voler affrontare a viso aperto. Una sera decidono di invitare a cena i loro migliori amici, per stare un po' insieme e cercare di mettere a tacere i loro dubbi con il chiacchiericcio della serata. A un certo punto della cena, tuttavia, Eva ha un'idea per un gioco: tutti i convitati dovranno mettere i loro telefoni cellulari al centro del tavolo e condividere con gli altri il contenuto di ogni messaggio e/o telefonata che riceveranno nel corso della serata. Quello che era partito come un semplice gioco volto a dimostrare come l'umanità sia diventata dipendente dai telefoni cellulari si trasforma in una vera e propria corsa al massacro. Intorno alla tavola, infatti, emergono segreti, tradimenti e incomprensioni. Si arriva così a parlare di omicidi, relazioni omosessuali e adulteri all'interno di un gruppo che appariva inossidabile e che invece è pieno delle proverbiali serpi in seno. Del cast fanno parte anche Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli, diventata famosa per la serie Baby.

Un film italiano entrato nel guinness dei primati

Perfetti sconosciuti è stato un film che, sin dal suo debutto, ha registrato un successo inaspettato. Con i dati riportati dal sito dell'Ansa, la pellicola firmata da Paolo Genovese ha incassato, nel weekend di apertura, 3.325.953 euro su 526 sale italiane. Con un risultato di questa portata, Perfetti sconosciuti riuscì a spodestare anche The Hateful Eight, il film di Quentin Tarantino che fino a quel momento era rimasto in vetta alle classifiche. In totale il film arrivò a guadagnare ben sedici milioni di euro, assicurandosi il secondo posto nella classifica dei film con miglior incasso nel 2016, posizionandosi alle spalle di Quo vado? di Checco Zalone.

Tuttavia il successo ottenuto da Perfetti sonosciuti non si limitò al mero successo economico. La sceneggiatura del film, scritta sempre dallo stesso Paolo Genovese, attirò l'attenzione di produttori e artisti di altri Paesi che furono catturati dall'idea di base di Perfetti sconosciuti: un gruppo di amici costretti ad affrontare i segreti nascosti all'interno del proprio cellulare. Così Perfetti sconosciuti ha cominciato ad avere remake esteri. Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, ad oggi Perfetti sconosciuti conta ben 18 remake. Un numero che, nel 2019, ha fatto entrare il film di Paolo Genovese nel guinnes dei primati come il film con più remake in assoluto nell'intera storia del cinema. Esistono versioni in spagnolo, coreano, ungherese, cinese e russo. Tra l'altro nella versione polacca del film, intitolata (Nie)znajomi Kasia Smutniak, che è di origine polacca, riprese il ruolo di Eva già interpretato per Paolo Genovese. La lista dei remake tratti da Perfetti sconosciuti sembra comunque destinata ad allungarsi: nel 2020, infatti, è uscita anche la versione vietnamita del film.