Berruti sulla Boschi: "Vi racconto la prima sera con lei È caduta dalla sedia, poi il vino..."

Quella tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è stata la storia d’amore più chiacchierata della scorsa estate, una delle tante in epoca Covid. Lui è un attore molto celebre, da poco lanciato anche tra il pubblico americano, lei è il capogruppo di Italia Viva dal settembre del 2019. Due anime che, per curo caso, si sono incontrate per non lasciarsi mai più. È stato amore a prima vista e, anche se Giulio Berruti e la Boschi all’inizio hanno cercato di sviare l’attenzione da parte del pubblico, le foto e gli incontri sono fugaci apparsi tra le riviste di gossip sono stati inequivocabili. Ora l’attore dai profondi occhi azzurri è ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e, nella puntata in onda il 31 ottobre, rivela i retroscena sulla sua storia d’amore con la Boschi. Le dichiarazioni sono molto sentite e non passano di certe inosservate.

"Sono felice al momento. Maria Elena è una persona a cui voglio un gran bene – esordisce Giulio Berruti di fronte le telecamere -.Lei è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei. Ha un gran cuore. È una donna dalla grande umanità", afferma. Poi, successivamente, regala qualche dettaglio in più sul loro primo incontro. E, da quel sembra, il loro non è stato amore a prima vista. Anzi, si è sedimentato con il tempo.

"Ci siamo incontrati nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti tre anni dopo a un evento – racconta -. Finito il lockdown e dopo che io avevo chiuso una precedente storia d’amore, ci siamo rivisti e pian piano è nato un rapporto speciale – rivela Berruti -. Elena è propensa all’ascolto, è attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima volta che si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Alla fine, non avrei mai pensato di innamorarmi di una donna che fa politica", ammette. Una storia d’amore che è stata vissuta dunque con serenità. E durante l’intervista, Giulio Berruti racconta anche qualche aneddoto divertente. "La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati". E poi: "Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato. Poi si vedrà", conclude. Sul futuro? Non resta che attendere gli sviluppi.