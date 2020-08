Bacio tra Maria Elena Boschi e Berruti

Sono tanti i gossip di questa estate post lockdown. E dopo il triangolo d’amore dal sapore di drama familiare di Belen, De Martino e Marcuzzi, c’è un altro pettegolezzo che sta facendo il giro del web. Si tratta di quella presunta love story tra Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Via, e Giulio Berruti, attore italiano molto conosciuto anche in America e amato dal pubblico femminile. Il rumor su una possibile love story tra i due è rimbalzata nel corso del mese di luglio tra le pagine di Chi, ed è andata avanti tra smentite e falsi avvistamenti e laconiche conferme. Ora a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il settimanale Diva e Donna che, nel numero disponibile dal 5 agosto, promette tante novità sul bollente gossip dell’estate. Il tabloid infatti, in un lungo reportage, confermerebbe la love story tra Maria Elena Boschi e Berruti.

Questo perché sarebbero spuntate alcune foto della deputata e dell’attore. Felici e sorridenti, la neo-coppia è stata pizzicata in Maremma, per la precisione a Porto Santo Stefano, come ha confermato anche Oggi. Una sera in cui i due si sarebbero scambiati un tenero bacio al chiaro di luna. E proprio questo bacio andrebbe, finalmente, a confermare un gossip che da troppo tempo stava circolando in rete senza che nessuno potesse confermarlo o smentirlo. E quindi, proprio quel bacio mette a tacere tutte le supposizioni. Si parlava già da tempo di una possibile relazione tra i due che è stata, però, sempre deviata da falsi avvistamenti e foto in cui Berruti è stato visto insieme ad altre donne. Ora però i due, a quanto pare, non avrebbero più intenzione di nascondersi. L’attore a Che Tempo che Fa aveva già confermato la relazione con la Boschi, ma la presenza della sua ex aveva messo tutto in discussione. Almeno fino a questo momento.

Lui ha 35 anni, è attore di fiction e di film. Famoso anche in America grazie alla serie "Gabriele’s Inferno"; la Boschi di anni ne ha 39 anni, è capogruppo e fedelissima di Renzi e proprio con la vicinanza di Berruti pare che abbia trovato il sorriso. E mentre i fan sognano per questa storia da fotoromanzo, i più critici ammettono che per la condizione in cui sta vivendo l’Italia a causa del virus, per una persona come Maria Elena Boschi non è il momento di pensare alle faccende di cuore. Nessuno dei due replica ai commenti. Per ora si godono la loro estate d’amore.