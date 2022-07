Porto Rubino, brani d'autore sulla riva dello Ionio

In effetti Giuliano Sangiorgi che canta Caruso di Dalla con Renzo Rubino, Diodato e il talentuosissimo inglese Benjamin Clementine in riva al mar Ionio è uno spettacolo unico.

D'altronde il festival «Porto Rubino», voluto appunto da Renzo Rubino, è un evento unico perché, come spiega lui, «non credo che in Italia ci sia un altro festival dove si suona su di una barca con il pubblico sulla banchina». Per di più è un festival itinerante che si è chiuso ieri sera dopo aver attraversato Tricase, Polignano e Monopoli per finire alla tonnara di Torre dell'Ovo con uno di quei concerti che danno un senso alla musica suonata, quella che si sgancia dai rituali prefissati dei grandi eventi e viaggia seguendo l'ispirazione.

«Non è un festival di genere, è un porto di mare», conferma Renzo Rubino che è un talento senza ancoraggio, capace di convincere tutti al Festival di Sanremo prima con Il postino (Amami uomo) tra i Giovani nel 2013 e poi con il terzo posto di Ora tra i Big del 2014. «Adesso vorrei rendere questo evento più esclusivo, non voglio farlo diventare il Festivalbar del mare», spiega Rubino alla fine di questa settimana piena di ospiti, da Drusilla Foer a Diodato, da Samuele Bersani a Noemi, Daniele Silvestri, Malika Ayane, Tosca e Brunori Sas. Tutti impegnati in esibizioni «one shot», uniche e irripetibili. Un gioiello della musica d'autore che non prenderà il primo posto sulle tendenze social ma ha il privilegio dell'unicità perché dove si potrebbe ascoltare Giuliano Sangiorgi cantare Com'è profondo il mare proprio in riva al mare, nella dolcezza di un tramonto d'estate?