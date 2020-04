Presto il divorzio tra Meghan Markle e il Principe?

Ci sarebbero diversi problemi nel mondo dorato di Meghan Markle e del Principe Harry. Da quel che sembra, ora che gli ex duchi di Sussex si sono trasferiti a Los Angeles in piena pandemia, la vita serena che da tempo avevano desiderato pare sia un sogno ancora troppo lontano. Il virus inevitabilmente ha messo tutte le attività in pausa forzata e a tempo indeterminato, e ora sia Meghan che Harry devo fare i conti con la decisione intrapresa. La Megxit ha avuto delle conseguenze, alcune buone e altre pessime, e non resta che prenderne atto. Come riportano però alcune indiscrezioni trapelate sul Daily Mail, la nuova vita della Markle e del Principe è tutt’altro che felice e serena. Come riportano alcune fonte anonime ma vicino alla ex coppia reale, pare che i due siano vicini al divorzio.

La situazione è in continuo movimento e le indiscrezioni trapelano a gran velocità. Meghan Markle avrebbe litigato con Harry perché il principe, ad oggi, ancora non è riuscito a trovare un lavoro dopo la loro fuga in America. E non avrebbe neanche digerito i continui richiami di Carlo e di Elisabetta per convincere a tornare in Inghilterra. Le fonti rivelano che Harry è molto triste e adirato. E pare che non riesca più a tollerare le continue liti con Meghan. Questo perché la Markle ora è impegnata nel rilancio della sua carriera dopo la fuga dalla corona, tanto da spingere il suo staff a un lavoro estenuante per trovare il ruolo giusto per tornare a recitare. Ma non è tutto. Il divorzio pare cosa certa perché Meghan avrebbe perso l’influenza che aveva sul marito. Fin da quando la Markle è arrivata a Corte, in molti si sono lamentati del fatto che l’attrice riusciva in ogni modo ad averla sempre vinta, perché Harry assecondava ogni suo volere. Pare che questa "magia" sia finita da tempo e, proprio perché Meghan non riesce più a gestire il Principe, il divorzio sembrerebbe proprio imminente.

Ai litigi si sono aggiunte altre incomprensioni. Meghan, ad esempio, oltre a recriminare il Principe di non riuscire a trovare lavoro, avrebbe impedito più volte al consorte di tornare a Londra e di rispondere alle richieste del padre quando era malato e in quarantena. Questo, sommato ad altre incomprensioni, avrebbe causato la rottura tra i due. Non resta che attendere gli sviluppi.