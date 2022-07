"Harry non vuole avere rapporti con Camilla": tensione a Palazzo

Uno dei grandi segreti della royal family, gelosamente custoditi tra le mura di Buckingham Palace, riguarderebbe il rapporto tra il principe Harry e la futura Regina consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia. Tra i due non vi sarebbe mai stata una vera intesa, ma neanche un compromesso, seppur temporaneo, per il classico “quieto vivere” . Forse sarebbe più corretto dire che, almeno da parte del duca, le relazioni potrebbero essersi arenate su una qualche forma di tolleranza. L’autorevole esperta Ingrid Seward ritiene che, ormai, il principe non avrebbe più nemmeno l’interesse a instaurare un legame con la matrigna, che per lui rimarrebbe la donna che fece soffrire Lady Diana, causando il divorzio dei genitori.

Harry e Camilla: una relazione impossibile (?)

“Camilla è una donna meravigliosa e ha reso nostro padre molto felice…William e io la adoriamo…Non è affatto la matrigna cattiva…” , disse il principe Harry nel 2005. Nessuno ha mai capito se quelle parole fossero anche solo in parte vere, o se fossero una messinscena per tenere buoni i tabloid. Camilla ha avuto un ruolo scomodo, controverso nella vita del principe Carlo e dei Windsor. Harry non lo avrebbe dimenticato tanto che, dicono le indiscrezioni, uno dei bersagli principali della sua autobiografia sarebbe proprio la matrigna. Del resto il duca, almeno pubblicamente, ha mantenuto un freddo silenzio alla notizia di Camilla Regina consorte accanto al futuro sovrano Carlo. Il motivo sarebbe semplice.

La presenza della duchessa farebbe “riaffiorare tutte le cicatrici di Harry” , come ha detto l’esperto Robert Jobson a Gb News, citato dall'Express, aggiungendo: “Quando Lady Diana è morta Harry aveva solo 12 anni, quindi è stato a dir poco difficile, dal punto di vista emotivo, accettare Camilla come matrigna”. Però Angela Levin, nel libro “Conversations with the Prince (2018), ha rivelato che nel momento in cui il duca di Sussex ha saputo dal padre che Camilla sarebbe diventata la matrigna sua e di William: “accettò la situazione con molta maturità, riconoscendo che quella donna faceva parte della vita di suo padre da ormai tanto tempo…”.

Forse il Daily Mail ha centrato il problema quando ha descritto il rapporto tra il principe e Camilla come uno di quei casi in cui si fa “un passo avanti e due indietro” . A tutto questo aggiungiamo pure che la moglie dell’erede al trono avrebbe definito Meghan Markle “un’impertinente” ed ecco che i rapporti già tesi tra i due potrebbero diventare addirittura esplosivi. Secondo l’esperta Ingrid Seward con il tempo le cose sarebbero cambiate tra Camilla e Harry, ma non vi sarebbe stata un’evoluzione, bensì un’involuzione.

L’atrofizzazione di un rapporto

Al podcast del Mirror “Pod Save The Queen” Ingrid Seward ha dichiarato: “Quando [Camilla] divenne la matrigna [di William e Harry i due] furono molto felici di accoglierla. La maggior parte dei genitori dei loro amici era divorziata e si era risposata, dunque non era così raro che accadesse. Ma poi [il rapporto] si è raffreddato, ma Camilla non ha mai interferito nelle loro vite, non ha mai detto ‘non puoi fare questo, non puoi fare quello’. Se loro le chiedevano qualcosa, lei dava dei consigli, ma rimaneva un passo indietro”. Eppure ciò non sarebbe bastato a costruire un legame solido con il principe Harry. La Seward ha proseguito: “Non penso che Harry abbia tutto questo calore nei suoi confronti…Penso che William abbia davvero apprezzato Camilla e ciò che lei ha fatto per suo padre, che abbia avuto modo di conoscerla meglio e le sia affezionato”.