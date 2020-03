Il Principe William scherza sul coronavirus bevendo una pinta di birra

In questo periodo di psicosi generale, neppure l'Inghilterra è immune dalla paura del coronavirus.

Basta leggere qualche giornale inglese per rendersi conto che, forse molto più di noi, regna molta confusione. In tutto questo non è passata inosservata una battuta fatta dal principe Williams che durante un tour in Irlanda ha detto che sia lui che Kate stanno “diffondendo” il coronavirus visto che viaggiano parecchio.

Il duca di Cambridge ha parlato con alcuni paramedici irlandesi mentre sorseggiava una birra, durante un ricevimento organizzato dall’ambasciatore britannico nella fabbrica della Guinness. William aveva chiesto ad uno dei paramedici come stava affrontando la crisi dicendo: “ Scommetto che ogni persona dice di avere il coronavirus e che sta morendo. Non pensi che tutto questo sia esagerato dai media? ”

Successivamente ha poi detto che viaggiando lui e Kate stanno in qualche modo diffondendo il virus e ha chiesto se fosse il caso di fermarsi per un po’. Questi commenti, riportati dalla stampa inglese, hanno fatto pensare che il duca e la duchessa stiano prendendo informazioni sul virus anche se nonostante questo continueranno sia il viaggio che incontrare gente in maniera normale.

La coppia durante il viaggio ha stretto la mano a decine e decine di persone e si prevede che continueranno a farlo fino a che non ci saranno diverse indicazioni. Molti però hanno notato che la regina proprio ieri per la prima volta ha tenuto i guanti mentre salutava le persone durante un ricevimento e questo ha fatto pensare a precauzioni diverse per lei avendo un'età in cui risulta più a rischio.