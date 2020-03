La Principessa Eugenia è incinta?

La principessa Eugenia di York è finita suo malgrado al centro del gossip: con l'uscita di scena di Meghan Markle, volata Oltreoceano con il principe Harry, si è liberato uno spazio all'interno delle incombenze e degli impegni reali. Ma da qualche settimana la sua figura è al centro dell'interesse mediatico perché pare siano maturi i tempi per l'annuncio di un lieto evento: la giovane potrebbe essere in attesa del suo primo figlio. Nonostante non vi sia stata nessuna conferma ufficiale, sono tante le voci di corridoio che darebbero la notizia come certa.

A rallentare il tutto è la condizione vissuta globalmente legata alla presenza del coronavirus, responsabile dello slittamento di una serie di impegni reali, compreso il matrimonio della sorella, la principessa Beatrice di York. A quanto pare la giovane probabilmente dovrà posticipare le sue nozze con il fidanzato, l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi, già programmate per la fine di maggio. L'incertezza della situazione avrebbe cristallizzato i preparativi legati alla cerimonia che, con ogni probabilità, potrebbe subire un rinvio a data da destinarsi. Una condizione di disagio per la principessa Beatrice, già travolta dagli scandali che hanno investito il padre, il principe Andrea.

Ma i tabloid inglesi sembrano ormai completamente assorbiti dalla presunta gravidanza della principessa Eugenia, una notizia che se confermata potrebbe riportare un po' di serenità nel Regno Unito e, in particolare, a corte. La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson si è sposata con Jack Brooksbank nell’ottobre 2018, con la sua dolcezza e la sua discrezione ha fatto breccia nei cuori degli inglesi e presto potrebbe degnamente prendere il posto di Meghan.

Una foto pubblicata recentemente sul profilo Instagram avrebbe acceso il chiacchericcio: secondo gli esperti di corte, le curve della giovane risulterebbero leggermente più morbide e quindi potrebbero implicitamente confermare la gravidanza. La notizia sembra data quasi per certa, tanto che gli stessi bookmaker inglesi avrebbero deciso di non accettare più scomesse sulla situazione.

In attesa di una conferma o meno della novità, la corte inglese, e i suoi membri, sta vivendo un momento di separazione fisica imposta dalla quarantena, con il principe Carlo ormai guarito dopo essere risultato positivo al Covid-19, la Regina Elisabetta II in isolamento e il principe William e Kate Middleton nascosti con i figli.

