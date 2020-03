Sarah Ferguson, auguri speciali per il compleanno di Eugenia

Un trentesimo compleanno celebrato a debita distanza quello della principessa Eugenia, che viene celebrata dalla madre Sarah Ferguson attraverso i social network: la principessa di York è ritratta mentre sorride durante il giorno del suo matrimonio. Uno scatto realizzato proprio da Sarah, che ha immortalato la gioia di Eugenia nel giorno delle sue nozze, un ricordo prezioso che la madre ha condivisio orgogliosamente con i suoi follower definendo la figlia: " polvere magica" . Lo scatto è ripreso dalla stessa Eugenia attraverso il suo profilo Instagram, in un collage composto da quattro foto di famiglia, dove sono presenti sia la madre che il padre mentre presentano ufficialmente la figlia appena nata.

Il collage si arrichisce di altre immagini simpatiche, dove Eugenia appare comodamente seduta nel passeggino mentre si gusta un gelato oppure con abiti scolastici e cappellino d'ordinanza: la piccola stringe presumibilmente la mano del padre, il Principe Andrea. Ricordi d'infanzia che la principessa spesso condivide attraverso il suo profilo social, come segno dell'amore che la lega alla sua famiglia e, in particolare, alla sorella Beatrice.

Eugenia ha voluto pubblicare questi scatti privati completando il gruppo con la stessa foto del matrimonio condivisa dalla madre, come segno della sua gratitudine e dell'affetto nei confronti dei tantissimi follower che la seguono e sostengono. La stessa Regina Elisabetta II ha celebrato la nipote tramite la pagina ufficiale della Famiglia Reale inglese: nella foto la sesta nipote in ordine di nascita è immortala mentre sorride osservando la Regina, entrambe impegnate per la celebrazione del Giovedì Santo presso la St George's Chapel a Windsor.

Purtroppo la principessa Eugenia dovrà trascorrere il suo trentesimo compleanno a debita distanza dal resto della sua famiglia e dai suoi parenti, fatte eccezione per il marito Jack Brooksbank, con cui è sposata dal 2018. La foto del compleanno segue quella per la celebrazione della Festa della Mamma, che nel Regno Unito viene onorata la quarta domenica di quaresima. Nelle immagini d'infanzia Sarah è accanto alle sue adorate figlie Beatrice ed Eugenia, a testimonianza del grande affetto che le lega.

La situazione attuale, funestata dalla presenza del coronavirus, non ha inciso solo sulle celebrazioni del compleanno di Eugeni,a ma condizionerà anche la preparazione delle nozze della sorella Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, che si terranno in maggio.

