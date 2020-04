"Può mettere in cattiva luce la Regina". Il Principe Harry vieta a Meghan di lavorare come doppiatrice

Anche se hanno divorziato dalla corona inglese, i problemi per Meghan Markle e il Principe Harry non sono certo finiti anzi sono appena cominciati. Gli ex duchi, in piena emergenza da coronavirus, sono volati a Los Angeles lasciando così l’isola di Vancouver dove si erano rifugiati fino a qualche settimana fa. Pare che abbiano trovato una villa a Malibù in cui vivere, ma non tutto è oro quello che luccica. Da quel che sembra e come avrebbe riportato il Daily Mail, il rapporto tra Meghan e il Principe sta affrontando un periodo molto difficile e, a quanto pare, l’emergenza sanitaria per il momento sarebbe l’ultimo dei loro problemi.

La vita lavorativa di Meghan Markle è in pausa forzata, ma il suo staff sta organizzando un ritorno sulle scene in grande stile per la ex duchessa. Si parla di film, documentari e altro ancora. E negli ultimi giorni è trapelata un’indiscrezione bomba, ancora non confermata. Secondo le fonti anonime, la ex duchessa avrebbe dovuto prestare la voce a un personaggio dei "Simpson" ma a quanto pare il Principe Harry non è convinto che questo sia il ruolo giusto per sua moglie. L’ex duca infatti fa sapere che la Markle "non accetterà un lavoro del genere, perché potrebbe mettere in cattiva luce la Regina, il Principe Carlo e tutta la famiglia". Harry quindi vorrebbe vietare a Meghan di accettare il ruolo. Le voci riportano che il figlio di Carlo e Diana avrebbe già parlato, sia con lo staff della Markle che con la Gersh Agency di Nick Collis, la quale si sta occupando del rilancio della figura della duchessa a livello mondiale.

Un ruolo che sarebbe poco adatto per Megan, "lancerebbe a tutti un messaggio sbagliato". Eppure come aveva affermato il tabloid inglese, i produttori dei Simpson avevano un ruolo di tutto rispetto per ospitare la Markle in tv. Avrebbe dovuto rivestire il ruolo di una fervente ambientalista e, in quel’episodio, si era pensato persino a una partecipazione di Greta Thumberg. Ovviamente il compenso sarebbe stato devoluto a diverse associazioni umanitarie. Ma il Principe Harry, da quel che sembra, non avrebbe apprezzato l’idea. In compenso per gli ex duchi sono arrivate diverse proposte, come la pubblicità di una nuova marca di liquori, ma sono stati contattati anche da case farmaceutiche, palestre e banche. Al momento però pare che nessun contratto sia stato firmato.