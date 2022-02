I comunisti tornano alla carica per un "pugno chiuso" a Sanremo

Non si placano le polemiche sul web per il pugno chiuso de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022, ma il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina può contare sul sostegno del Partito della Rifondazione Comunista. Un plauso, infatti, è arrivato dal segretario nazionale Acerbo, tranchant sulle critiche ricevute dagli artisti queer pop.

“Non possiamo che apprezzare” , ha esordito Maurizio Acerbo ai microfoni di Adnkronos. Il leader del Prc ha sottolineato di non aver mai smesso di salutare con il pugno chiuso e quello de La Rappresentante di Lista è “un gesto che è entrato in milioni di case” . Il politico ha ricordato che tanti esponenti di sinistra, da Sanders e Corbyn, continuano a salutare in questo modo, a differenza dei politici italiani, a partire dal segretario dem Enrico Letta.

“Anche Nelson Mandela quando uscì dal carcere salutò col pugno chiuso il suo popolo in festa” , ha messo in risalto Acerbo. Polemiche sterili e inutili, a suo avviso, per un gesto che non è legato unicamente a socialismo e comunismo: il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista ha evidenziato che si tratta in primis di “un saluto antifascista che si diffuse in tutto il mondo durante la guerra di Spagna come saluto delle Brigate Internazionali che combattevano in difesa della Repubblica contro Hitler e Mussolini” .