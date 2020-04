Quando Harry Potter baciò Hermione e... Ron lasciò il set!

Tra le scene più memorabili del film Harry Potter e i doni della morte - Parte 1, sicuramente è da menzionare il romantico bacio tra il maghetto e la sua compagna di scuola Hermione Granger. Il lungometraggio in questione, appartenente alla fortunatissima saga fantasy tratta dai libri di J.K. Rowling, risale al 2010. In realtà, quella scena non è mai avvenuta. Si tratta solamente di un'immagine apparsa nella mente di Ron Weasley, migliore amico di Harry, il quale aveva iniziato a provare sentimenti amorosi nei confronti della bella Hermione. Alla fine, come i fan di Harry Potter sapranno, Ron e Hermione finiranno per convolare a giuste nozze. Al di là che sia stata la fantasia del maghetto dai capelli rossi, una cosa è certa: Daniel Radcliffe ed Emma Watson furono costretti a girare realmente quella scena, che fu tutto tranne che facile. Anche perché, come fa notare Gossip e TV, Daniel ed Emma, buoni colleghi, ma soprattutto ottimi amici, hanno sempre condiviso un sentimento molto vicino a quello che un fratello può provare nei confronti di sua sorella, ma nulla di più. Addirittura, ci fu un un momento in cui Rupert Grint, interprete di Ron, arrivò ad abbandonare il set!

Harry Potter, il bacio tra Daniel ed Emma