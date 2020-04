Quarantena, Gwyneth Paltrow spiega come fare sesso a distanza

Gwyneth Paltrow ha diffuso dei consigli relativi al sesso a distanza durante l’auto-isolamento da coronavirus.

Molte coppie non conviventi sono divise fisicamente o, ancora, c'è chi è rimasto bloccato a piccole o grandi distanze da casa, impossibilitato a incontrare il partner. L’attrice si è perciò fatta aiutare dalla terapista Lori Gottlieb, per spiegare alle persone come non rinunciare all’intimità: attraverso delle domande degli utenti raccolte attraverso il sito Goop, Paltrow ha fornito una serie di risposte. Non è il solo aiuto durante l’epidemia che l’attrice sta fornendo: Paltrow ha deciso di mettere all’asta il vestito che indossava agli Oscar 2020 e devolvere il ricavato alla ricerca per contrastare l’epidemia di coronavirus.

Per non perdere l’intimità in una relazione, anche in questo momento così delicato, la terapista ha infatti consigliato di concedersi del sesso telefonico. Basta anche solo qualche battuta per riaccendere la fiamma. E magari il flirt telefonico può prevedere anche qualche parola osé che di solito non viene usata, per vivacizzare il tutto.

Non è la prima volta che Paltrow dà consigli ai follower nel corso di questa quarantena. Molti di questi suggerimenti hanno riguardato bellezza e benessere fisico - come per esempio una maschera facciale che l’attrice ha mostrato su Instagram - ma non sono mancati quelli sessuali. E alcuni sono apparsi anche decisamente personali.

All’inizio di aprile, ad esempio, Paltrow ha rivelato di aver provato frustrazione sessuale in relazione al suo rapporto con il compagno, il regista e sceneggiatore Brad Falchuck. La coppia sta infatti risentendo della mancanza di privacy, dato che vive con i due figli dell’attrice, Apple che ha 15 anni e Moses che ne ha 13 - entrambi avuti dalla sua relazione con il frontman del Coldplay Chris Martin, dal quale si è separata nel 2014. “ Siamo fortunati ad avere una relazione davvero solida - ha raccontato la donna - ma siamo anche in casa con i ragazzi e stiamo tutti vicini ”.

In passato, su Goop Paltrow ha parlato di vari argomenti a sfondo sessuale, come il sesso anale, il ménage à trois e il bondage. E ha lanciato diversi prodotti insoliti e bizzarri, come i suffumigi vaginali e la candela al profumo della sua vulva.

