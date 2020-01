Dopo la candela, Gwyneth Paltrow lancia la maglia della vulva

Gwyneth Paltrow lancia un nuovo prodotto filofemminista: la t-shirt della vulva.

Come riporta Harper's Bazaar, l’attrice ha lanciato attraverso Goop un prodotto tie-in collegato alla serie Netflix “The Goop Lab”. La collezione di t-shirt - semplici, bianche e con una sola scritta nera con il font di Goop - fa infatti riferimento ad alcuni episodi specifici della docu-serie, tra cui le diete pegan, le docce fredde e naturalmente la vagina. “ È solo una vulva ”, recita il testo impresso sulla maglietta.

Il costo di questi capi non è economico - 60 sterline - ma rapportato al fatto che la candela profumata alla vagina di Paltrow costi 75 dollari, non è neppure un prezzo troppo alto. Inoltre, la vendita della maglietta ha un fine benefico: tutti i proventi sono destinati ad aiutare il popolo australiano alle prese con gli incendi boschivi. I roghi in Australia in questo periodo hanno già provocato la morte di 25 persone e di oltre un miliardo di animali autoctoni.

Gwyneth Paltrow ha destato grande scalpore questo mese per via del lancio della sua candela profumata alla vagina - che in realtà è invece una miscela di geranio, bergamotto, cedro, rosa damascena e semi di ambretta. L’attrice ha raccontato la genesi del prodotto durante un’intervista televisiva a un talk show.

Paltrow ha scherzato, dicendo che nel momento in cui ha pensato che quel prodotto profumasse come la propria vagina fosse sotto l’effetto di funghi allucinogeni - smentendo poi immediatamente dopo. Goop - l’azienda di Gwyneth Paltrow che propone rimedi naturali e basati su medicine alternative, come gli ormai celeberrimi suffumigi vaginali, pubblicizzati su Instagram dalla modella Chrissy Teigen - sta generando grande attenzione negli ultimi tempi. La curiosità è aumentata grazie alla serie Netflix “The Goop Lab”, in cui si mostrano anche esorcismi e orgasmi di gruppo.

Paltrow si sta dedicando quindi fondamentalmente all’imprenditoria, anche se sul piano artistico il 2019 è stato un ottimo anno per lei. L’artista ha infatti preso parte all’ultimo film della saga degli Avengers, “Avengers: Endgame”, ed è un personaggio ricorrente nella serie Netflix “The Politician”, creata da Ryan Murphy e dal compagno dell’attrice Brad Falchuck.

