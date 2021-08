"Str... non ti do un soldo": la furia di Quentin Tarantino contro la madre

Quentin Tarantino è senza dubbio uno dei registi più amati e acclamati degli ultimi anni. Regista di film intramontabili come Kill Bill e Bastardi senza gloria, Quentin Tarantino è famoso anche per essere un uomo senza peli sulla lingua, che non si fa mai troppi problemi a dire quello che pensa. È quello che è successo durante un'intervista con Brian Koppelman nel podcast The Moment, in cui Tarantino ha parlato anche del suo rapporto con la madre, che non è mai stato facile nemmeno ai tempi della scuola.

Nello specifico, Tarantino ha detto: "Ha avuto delle difficoltà con le mie poche capacità scolastiche. E faceva la str*nza con me, per questo. Un giorno, in mezzo a uno dei suoi rimproveri, mi disse: 'E così vorresti fare lo scrittore? Questa piccola carriera da scrittore che stai seguendo è finita, ca*zo!'. Intendeva di non farlo mentre ero in classe e avrei dovuto fare altro". Un rimprovero fatto da una madre che, fondamentalmente, voleva solo che il figlio andasse bene a scuola, senza inseguire le proprie velleità artistiche. Ma il giovane Tarantino non la visse in questo modo. Anzi, come racconta lui stesso, affrontò le parole della madre come se fossero una vera e propria sfida.