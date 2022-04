"Questa estate non andrà in onda". Cosa succede a Temptation Island?

Gli straordinari risultati auditel potrebbe non essere sufficienti per fare tornare in televisione Temptation Island. Il reality dei sentimenti, campione di ascolti con picchi del 27,40% di share nell'edizione 2021, sarebbe stato sospeso. Le voci - pur essendo tali - si fanno sempre più insistenti e ora TvBlog, da sempre anticipatore di scoop su spettacolo e tv, lancia la bomba: " Stando a quanto ci risulta Temptation Island non andrà in onda la prossima estate ".

Se la notizia venisse confermata sarebbe un duro colpo per i telespettatori, che ogni estate aspettano con trepidazione il programma condotto da Filippo Bisciglia. Pur essendo uno dei reality più criticati e chiacchierati, infatti, Temptation Island ha registrato ascolti record nelle ultime edizioni, confermandosi una delle proposte televisive estive più vincenti delle reti Mediaset. Ma questo non avrebbe scongiurato lo stop alle registrazioni. " Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna. La produzione al momento sarebbe ferma ", riporta il sito internet, che già lo scorso agosto paventava l'ipotesi di una sospensione del reality nonostante gli ottimi ascolti. Secondo TvBlog questa estate andranno in onda le repliche di Tu si que vales al posto di Temptation Island, ma si tratta solo di una ipotesi.

Intanto i fan del reality dei sentimenti non mollano. La speranza per gli affezionati è che si verifichi ciò che avvene nel 2020, quando l'edizione condotta da Alessia Marcuzzi slittò nel periodo autunnale. In quell'occasione sia i casting sia le registrazioni iniziarono in estate inoltrata (agosto) con le puntate trasmesse a settembre. Il 2022 potrebbe riservare, dunque, questa possibilità per Temptation Island. Da Filippo Bisciglia per il momento non arrivano conferme né tantomeno smentite e questo fa sperare i telespettatori.