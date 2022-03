Addio Temptation island? Coppie in crisi a Ultima fermata

I canali Mediaset si arricchiscono di un nuovo reality dedicato all'amore. Mentre i rumor parlano di uno stop a Temptation island, Maria De Filippi torna a puntare le telecamere sulle relazioni di coppia con Ultima fermata. Il programma partirà mercoledì 23 marzo e sarà affidato a Simona Ventura, che condurrà le coppie in un viaggio attraverso la crisi del loro rapporto e alla fine dovranno decidere se rimanere insieme oppure lasciarsi definitivamente.

Le similitudini con Temptation island sono molte, per questo i fan del programma estivo temono che Ultima Fermata sostituisca di fatto il format condotto da Filippo Bisciglia. In realtà la trasmissione guidata da Simona Ventura sarà meno leggera e più incentrata sulle coppie, alcune delle quali sposate da diversi anni. Le coppie vivranno all'interno di una villa e non saranno circondate da tentatori e tentatrici. Dovranno invece affrontare confronti, discussioni e prove di coppia per cercare di superare il problema che ha messo in crisi il loro rapporto. Solo alla fine del percorso decideranno se proseguire la strada della vita insieme oppure lasciarsi. A aiutare i concorrenti a superare il momento difficile ci sarà un terapeuta, che metterà le coppie di fronte a quesiti e riflessioni importanti.

Dai primi video pubblicati in anteprima sui canali social della trasmissione, si apprende che ci saranno almeno due coppie sposate. La prima è composta da Samuel e Valentina, sposati da sei anni. Lei ha conosciuto un altro uomo e ha chiesto il divorzio al compagno che ora prova il tutto e per tutto con Ultima Fermata. La seconda coppia sposata da quattro anni è composta da Stefania e Maurizio. Lei desidera un figlio, lui invece non si sente pronto e questo ha messo in crisi il matrimonio. Oltre a loro ci sono Adriana e Jonatan, entrati in crisi per un tradimento, e altre due coppie delle quali non si conoscono ancora i nomi.

Ultima fermata nasce dall'idea degli autori Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, già creatori di Uomini e donne e Temptation island, e sarà affidato alla voce narrante di Simona Ventura, che per l'occasione torna a Mediaset pur mantenendo i suoi impegni su Rai Due. Secondo le ultime indiscrezioni la Ventura non dovrebbe condurre in diretta da studio, ma ripercorrere le tappe della crisi delle coppie attraverso una ricostruzione delle storie.