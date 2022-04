Fernando Proce, un autentico valore aggiunto per qualsiasi radio

In effetti c'è sempre qualcosa di imprevedibile nelle dirette di Fernando Proce ogni mattina su R101 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e in tv sul canale 67 del digitale terrestre ). Si intitola Procediamo ed è l'ultima trasformazione di questo maestro che dagli anni Novanta ha inventato un modo di fare radio. Egocentrico ma irresistibile, Fernando Proce (foto) è un equilibrista della battuta e un incontenibile motore di ritmo. Non c'è bisogno di avere un tema prestabilito, un copione già scritto, un argomento trainante: Proce riesce ad accendere anche il dettaglio più marginale e a rivestire di ironia qualsiasi normale procedura radiofonica. Insomma, un cavallo di razza che, non a caso, ha pure condiviso un tormentone con Cristiano Malgioglio ed è presenza fissa in All Together Now su Canale con Michelle Hunziker. In questo Procediamo lui è accompagnato dalla cantante Regina e dalla showgirl Sabrina «Bambi». Il programma è punteggiato dalle canzoni degli anni Novanta e da un dialogo continuo con gli ascoltatori. In questo Proce è magistrale, rimanendo sempre in bilico tra ironia e intrattenimento. Un dono naturale, ovvio. Ma anche il frutto di una esperienza non solo lunghissima ma pure iniziata nelle radio locali, quando fare radio era un'avventura. Dalla sua Puglia poi è passato a Rtl 102.5 (con parentesi a 105 e Radio Montecarlo) e ora è una delle colonne di R101. In tutti questi anni, Proce ha confermato una versatilità fuori dal comune, passando dall'album registrato con l'allora chitarrista di Vasco Maurizio Solieri fino al romanzo Niente di nuovo. In poche parole, Proce è un «format» che funziona in radio ed è un valore aggiunto per qualsiasi emittente lo ospiti. Perché? Perchè rappresenta il lato più imprevedibile e divertente di un media come la radio, che purtroppo tende a essere sempre più meccanico.