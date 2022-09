Ritorno al futuro: Awanagana e Jocelyn su "Rtl 102.5 Best" 45 anni dopo Tmc

Prima o poi ci si incontra sempre. Awanagana e Jocelyn (in ordine alfabetico) si sono incontrati nel palinsesto in radiovisione di Rtl 102.5 Best addirittura quarantacinque anni dopo aver condotto insieme il programma cult di Telemontecarlo Un peu d'amour, d'amitié et beaucoup de musique. Allora stavano diventando famosi. Oggi sono due leggende che fotografano un'epoca soltanto a nominarli. Per un paio di generazioni (sì chiamateli boomer, ma non ci sono solo loro) Awanagana (foto) è tuttora un simbolo della radio privata e Jocelyn un volto tv di quando la tv era una prateria di idee e frontiere da superare. Uno in realtà è veneziano, si chiama Antonio Costantini, classe 1949, per il nome d'arte ha forse sfruttato lo strambo neologismo di Sordi in Un americano a Roma, fa radio da mezzo secolo, ha trasmesso ovunque e ha pure recitato in un film, White pop Jesus del 1980. Invece Jocelyn di cognome fa Hattab, è nato a Tunisi nel 1945 e ha attraversato tanta tv, da Paroliamo con Lea Pericoli passando per Discoring e Domenica In diventando persino il regista (dal 2010 al 2015) di Reazione a catena - L'intesa vincente su Rai 1 e di TV Mania su Rai 2. Ora entrambi hanno debuttato nel palinsesto di Rtl 102.5 Best che fa parte della galassia Rtl ed è concentrato sul «best» della musica dagli annni '60 (si segue su Rtl 120.5 Play o in Dab).

«È una radiovisione che non abbandona il passato, fatta come si faceva la radio», ha spiegato la direttrice Federica Gentile presentando un palinsesto di qualità altissima con, tra gli altri, Luca Viscardi, Sergio Mancinelli, Gianni De Berardinis, Gianni Riso, Armando Piccolillo e Fabrizio Ferrari. Insomma, rieccoli. Il pacato Awanagana va in onda nel weekend dalle 17 alle 19, invece, sempre nel weekend, Jocelyn trasmette dalle 11 alle 13 con la moglie Alessandra. Rappresentano modi di fare radio dal quale la nuova generazione di speaker dovrebbe prendere qualche spunto, come minimo.