Anche Manuel Agnelli sbarca nel grande laboratorio creativo di Radio24

In effetti la grande novità del palinsesto autunnale di Radio 24 è l'arrivo di Manuel Agnelli (foto). Dalle 19 di domenica sera il suo Leoni per Agnelli sarà «un racconto musicale ma non solo. Spero di riuscire a mischiare il racconto della musica con l'attualità e con il mio mondo, con la mia visione delle cose». Una sfida importante e condivisibile se non altro perché pochi come Manuel Agnelli hanno capacità narrative e credibilità per poter spaziare per affrontare un racconto nutriente ed emozionante.

Anche con il suo arrivo, Radio 24 si conferma un grande laboratorio di radiofonia creativa. Nel palinsesto si vola come sempre alto, minimizzando per fortuna le smodate attenzioni agli ascolti e aumentando la proposta di qualità. Ovvio, detto così sembra uno slogan pubblicitario. In realtà basta guarda l'elenco dei programmi per rendersi conto che, sotto questo profilo, Radio24 rappresenta un unicum. Ad esempio, Maria Latella raddoppia e, oltre a Nessuna è perfetta della domenica mattina alle 11, si presenta pure con Il caffè della domenica alle 8.30. Poi arriva (sabatro alle 19) Poche storie: quel che resta delle parole di Simone Spetia per approfondire vicende che meritano più attenzione di quella ricevuta. E si conferma la voracità intellettuale di Gianluca Nicoletti che sbarca nel metaverso con il suo Melog. La trasmissione entra nella tridimensione con una postazione all'interno di Martix, la città digitale dedicata alla cultura e all'arte. «Una radio generalista», la definisce il direttore Fabio Tamburini con modestia. In realtà, tra intuizioni vincenti e qualche inevitabile rallentamento, Radio 24 è un universo a parte nella radiofonia italiana. Lo confermano le analisi più attente degli ascolti (ad esempio è la terza radio più seguita su smartphone) , ma anche la semplice osservazione di un palinsesto agile ma complesso come quello che sta partendo.