Mariasole pollio, talento che alla radio trasmette positività (e meno male)

In effetti c'è un accento radioso nella voce di Mariasole Pollio anche quando conduce 105 Loves Music (Radio 105 domenica dalle 14). Radioso e positivo, ce ne fossero. D'altronde, direte voi, è giovanissima, ha appena compiuto diciannove anni e se non è radiosa lei. E invece no. La cosiddetta Generazione Z non sempre sprizza gioia, anzi, talvolta pure alla radio è noiosamente impostata e manca l'obiettivo principale di chi sta dietro al microfono, ossia intrattenere o informare ma mai celebrare se stessi come se il programma fosse un selfie. In realtà Mariasole Pollio o meglio «deejay MSP alla console» come l'ha salutata un ascoltatore dalla Svizzera nella penultima puntata, mostra di essere il tramite perfetto tra l'ascoltatore e la musica che gli viene proposta. Mai invadente. Mai saccente. Certo, è ancora un po' «legata», come si dice di chi non ha ancora l'esperienza e l'agilità che discendono da una lunga pratica. E qualche volta indugia troppo sui superlativi.

Però Mariasole Pollio (foto) è «come» le canzoni che trasmette, ossia pop, ossia leggera, ossia comprensibile a tutti senza offendere nessuno. E forse questa caratteristica (molto spesso sottovalutata da chi è convinto di capire il pubblico) è la sua carta vincente non solo nell'ora di programma su Radio 105, ma pure nel resto delle sue millemila attività dalla tv alla conduzione live all'editoria. C'è in lei una vocazione nazionalpop che è paradossalmente sempre più rara e quindi sempre più pregiata. Nell'epoca della condivisione, in realtà la comunicazione è sempre più autoreferenziale ed egoriferita proprio secondo la lezione dei social. Lei è l'opposto. E perciò è un talento da tenere d'occhio.

****

Copiando l'idea del bravo Antonio Dipollina su Repubblica, anche io allegherò alla mia rubrica una postilla. Ieri all'ora di pranzo su Rtl 102.5 si è sentito annunciare «il nuovo successo di Bruce Springsting». Due rockstar is meglio di uan.