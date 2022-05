Raoul Bova ritorna in tv con Giustizia a tutti i costi

Una vita all’insegna della recitazione per Raoul Bova. L’attore, che è già protagonista su Rai Uno nella stagione numero 13 di Don Matteo (al posto di Terence Hill), ora approda di nuovo su Canale 5 e in prima sera per una nuova serie tv. Dal 18 maggio e per tre mercoledì sarà il protagonista indiscusso di Giustizia a tutti i costi. Presentata come una serie drammatica e piena di colpi di scena, Bova non è da solo in questa nuova avventura televisiva. Al suo fianco c’è anche Rocio Munoz Moralez, compagna di vita di Raoul, che in tv interpreta una tenace avvocatessa.

Al centro della vicenda c’è la storia di Roberto Beltrami. L’uomo è stato accusato di essere l’assassino di sua moglie e viene condannato a 10 anni di carcere. Una volta scontata la pena, Roberto è deciso più che mai a trovare il vero assassino di Beatrice. In questo lungo arco di tempo si è sempre professato innocente e, mentre era nella sua cella, ha studiato nei minimi dettagli il caso e la legge italiana. In questa battaglia per cercare di riabilitare il suo nome e trovare il vero colpevole, Roberto può contare sull’aiuto di Victoria. Lei è un’avvocatessa ed è stata migliore amica di Beatrice. Non sarà un’impresa facile ma sia Roberto che Beatrice non hanno nessuna intenzione di arrendersi di fronte alla prima difficoltà.

Tre gli episodi per una fiction che promette scintille. Giustizia a tutti i costi, che sembra quasi una sorta di rivisitazione moderna de Il Conte di Montecristo, trova spazio su Canale 5 in un momento di grandi successi per la rete ammiraglia di Mediaset e, soprattutto, dopo una stagione in cui la programmazione ha spaziato tra reality e grandi fiction (anche in costume). Raoul Bova, inoltre, ritorna a Mediaset dopo Buongiorno, mamma! – serie dai toni molto più leggeri – di cui, proprio di recente, sono stati annunciati i lavori per la seconda stagione.

Bova e Rocio funzioneranno anche come attori? Raoul è decisamente nella parte, incuriosisce il ruolo della Moralez. I due hanno recitato insieme, per la prima volta, nel film Immaturi – il Viaggio, e anche nel cortometraggio dedicato alla regione Calabria. Prima ancora hanno popolato le prime pagine dei settimanali di gossip con la loro storia d’amore sotto le luci dello showbiz. Nel cast di Giustizia a tutti i costi ci sono anche Francesca Vetere, Anna Favella e Giuseppe Loconsole.