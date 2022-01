Rocio Morales: "Il pugno? Raoul Bova ha difeso la sua donna"

A pochi giorni dall'inizio del processo, che vede Raoul Bova accusato di violenza privata, minacce e lesioni per avere aggredito un automobilista, la compagna Rocio Munoz Morales rompe il silenzio. La vicenda è finita sul tavolo del tribunale di Roma e spetterà ai giudici stabilire come sono andate realmente le cose quel 17 aprile 2019.

Lei, che nell'assurda vicenda ha rischiato di essere la vittima, quasi investita dall'automobilista per un parcheggio azzardato in pieno centro a Roma, difende il compagno. " La questione è in mano agli avvocati - ha dichiarato la Morales nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della sera in occasione dell'uscita del suo ultimo film di Vanzina, Tre sorelle - posso solo dire che Raoul ha provato a difendere la sua donna ". Una versione ribadita anche dal legale dell'attore, l'avvocato Alessandro Di Giovanni, che dopo il clamore suscitato dalla notizia del processo a carico di Raoul Bova - a Fanpage - aveva chiarito: "È stata una reazione comune a qualsiasi persona per aver spaventato la propria compagna". Secondo l'accusa l'attore romano avrebbe aggredito l'automobilista, un 42enne di Roma, gridando: "Ti sistemo io". Ma nessuno avrebbe assistito alla scena, come spiega l'avvocato di Bova: "Non ci sono testimoni del pugno ".