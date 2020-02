L'esperto: "Meghan è furiosa con la regina. Voleva un divorzio parziale"

Una Megxit che non lascia scampo a polemiche di ogni tipo. Nessuno avrebbe creduto che l’uscita di scena di Meghan Marke dalla famiglia reale avrebbe creato tutti questi problemi. La situazione è in continuo movimento e, nel corso degli ultimi giorni, si sono rincorsi diversi pettegolezzi su una possibile frattura fra la Sovrana e la ex duchessa di Sussex. Tutto è cominciato dopo il veto, da parte di Elisabetta, di utilizzare il brand "Sussex Royal" a Meghan e al Principe Harry. Questo perché, non essendo più dei membri ufficiali della Corona, il buon nome dei Windsor non può essere sfruttato per attività che non siano legate alla royal family. Questo ha creato un malcontento da parte di Meghan, dato che la ex duchessa e suo marito avevano già registrato il marchio ed erano pronti a lanciare le loro attività filantropiche. Il veto ha cambiato tutto, ogni cosa.

Meghan Markle però, prima pareva intenzionata a remare contro l’imposizione della Sovrana, poi è tornata quasi subito su i suoi passi impedendo così che scoppiasse un altro scandalo sulla Megxit. Ora, alla luce dei fatti, prende la parola Richard Fitzwilliams. Lui è un esperto di corte, molto vicino a fonti che collaborano con Meghan e, alla stampa britannica, in special modo in articolo pubblicato sul Daily Mail, conferma che la Markle non ha digerito lo schiaffo morale di Elisabetta e, proprio su questo argomento, emergono nuove verità. "É molto scontenta della decisione di sua Maestà. Meghan ha affermato che la sovrana avrebbe usato parole troppo dure per cercare di risolvere la questione – rivela l’esperto -. La situazione è comunque molto complessa, perchè la Markle non avrebbe mai pensato di arrivare a una rottura del genere. Lei sperava in qualcosa di diverso. Sperava in un’uscita di scena non così drastica. Entrambi hanno creduto di poter restare dei membri della Corona ma a tempo parziale. Volevo mantenere i benefit dei loro titoli". Se così fosse, si sarebbe sfiorata una vera e propria crisi.

Per il momento è un dato di fatto che il nuovo capitolo di Meghan è tutto da riscrivere. Senza un marchio non c’è nessun tipo di attività. La situazione, come sempre, è in divenire. La Markle sarà duchessa fino al 31 Marzo, e in tutto questo periodo, essendo ancora una reale inglese, anche dal Canada, può sfruttare la sua influenza. Successivamente sarà completamente da sola. Ma in un mese tutto può cambiare e la partita è appena cominciata.