Meghan Markle non ha più il "diritto" sul marchio Sussex Royal

La soap-opera chiamata Megxit regala un inaspettato colpo di scena che, di fatto, rimescola ancora una volta le carte in tavola. Tutto pareva essere tornato alla normalità, nonostante i rumor e pettegolezzi delle ultime ore. Meghan Markle è lì che vive in Canada insieme al Principe e al piccolo Archie in quell’isola felice pronta a conquistare il mondo, grazie all’influenza del suo Sussex Royal, il brand di riferimento. Ma le cose hanno preso una piega inaspettata. La Markle si trova costretta a riconsiderare la sua corsa verso il successo, grazie all’influenza dei reali inglesi, a causa di un "no" categorico della Regina Elisabetta. Come riporta il Daily Mail, in una news che è stata pubblicata di recente, la ex duchessa non può avviare nessuna attività filantropica se usa il brand dei Sussex.

La situazione è un po’ complessa a dir la verità. Secondo le prime ricostruzioni, Meghan Markle nell’aver perso il suo titolo nobiliare e nell’aver guadagnato la sua tanto agognata indipendenza non ha più nessun diritto sul termine "royal". Di fatti gli ex duchi non sono più membri della famiglia reale inglese e quindi non possono sfruttare il buon nome della family per qualsiasi attività collaterale. La decisione arriva a sorpresa dalla stessa Regina Elisabetta, un mese dopo il summit in cui è stato deciso il nuovo assetto della dinastia. Come riportata il tabloid inglese, la sovrana amerà sempre e comunque sia Mghan che il Principe, le porte di palazzo per loro saranno sempre aperte, ma non permette che il nome dei royal possa venire accostato ad attività non legate alla Corona. Questo mette in serio pericolo tutti i piani di Meghan e di suo marito Harry.

Il brand, molto tempo prima della Megxit, è stato registrato all’Intellectual Property Office nel corso del giugno del 2019, ed è stato anche lanciato un sito web con tanto di logo ufficiale. Il nome è nato poco dopo il royal wedding di Meghan e di Harry per contraddistinguere la coppia all’interno della famiglia, e per creare sui social un filo diretto con il popolo inglese e con gli utenti sparsi per il mondo. Venendo meno il loro titolo nobiliare, ora gli ex duchi devono cambiare la loro strategia. La notizia è stata una vera bomba, lanciata poco dopo il giorno di San Valentino, in cui Meghan ed Harry sono stati fotografati in Canada felici e sorridenti.