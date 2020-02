La regina Elisabetta e quel dono mai fatto alla principessa Eugenia

La principessa Eugenia si è sposata con Jack Brooksbank nell’ottobre del 2018, solo 5 mesi dopo suo cugino, il principe Harry, che in maggio è convolato a nozze con Meghan Markle. Sia Eugenia che Harry sono nipoti diretti della regina Elisabetta, eppure al momento del “sì” non hanno ricevuto lo stesso trattamento dalla regale nonna. Con il royal wedding il principe Harry e sua moglie sono diventati il duca e la duchessa di Sussex, come ben sappiamo. In realtà alla coppia sono stati concessi anche altri titoli. Harry e Meghan sono conti di Dumbarton in Scozia e baroni Kilkeel nell’Irlanda del Nord.

Si tratta di titoli inglesi che hanno una loro storia. Per esempio, come spiega l’Express, Meghan Markle è la prima donna a potersi fregiare del titolo di duchessa di Sussex, invece il principe Harry non è il primo duca di Sussex. In passato ve ne fu un altro, Augusto Federico di Hannover, figlio di Giorgio III (sovrano in carica dal 1760 al 1820). Augusto Federico si sposò due volte, ma il sovrano non approvò nessuna delle unioni, che vennero quindi considerate irregolari. Per questo motivo prima di Meghan la Storia non annovera tra le sue pagine nessun’altra duchessa di Sussex.

Al momento di conferire i titoli a Harry e Meghan la regina Elisabetta non andò “a colpo sicuro” sul ducato di Sussex, ma prese in considerazione diverse opzioni, tra cui il ducato di Clarence e quello di Windsor. Tuttavia ciò non accadde per il matrimonio della principessa Eugenia. La sovrana non le ha mai conferito alcun titolo e questa potrebbe apparire come una evidente disparità di trattamento. Non è così, almeno secondo le regole della famiglia reale.

Sempre l’Express ci spiega il motivo di questa apparente parzialità. I ducati vengono donati dal re (nel nostro caso particolare dalla regina Elisabetta), solo ai suoi figli e ai suoi nipoti maschi. Questa è la tradizione (la situazione di Meghan è diversa, che ha ottenuto il titolo di duchessa attraverso il matrimonio). Per questa ragione la principessa Eugenia non ha ricevuto come dono nuziale il titolo di duchessa e, in quanto donna, non può nemmeno ereditare il ducato di York che appartiene al principe Andrea.