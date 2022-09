Johnny Thompson, chi è l'uomo che sta mettendo in ombra Re Carlo III

Tra tanta tristezza, preparativi per il funerale più grande della storia, liti più o meno velate all'interno della Royal Family, ecco un piccolo raggio di sole, arrivare in un momento così particolare. Porta il nome di Jonathan 'Johnny' Thompson, maggiore del Royal Regiment of Scotland, che fino ad ora si era occupato di organizzare i ricevimenti e gli onori militari della regina Elisabetta nel castello di Balmoral. Ma cosa ha di così speciale questo miliare che con la morte della regina è stato promosso a "scudiere" di Re Carlo?

È semplicemente bellissimo. Aggettivo questo che può sembrare un po' irrispettoso in questo momento, ma è colui che secondo i social sta "consolando" con il suo aspetto da divo hollywoodiano, centinaia di migliaia di sudditi (e non solo) tristi per la scomparsa di Queen Elisabeth: " Questi giorni sono molto tristi, ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi cento volte migliori " si legge in tanti Tweet o messaggi in rete. La nuova guardia reale i Re Carlo insomma, sta in qualche modo oscurando il sovrano. Fisico scolpito, l'immancabile kilt, volto simmetrico da star, occhio seducente e il fascino della divisa, queste sono le "carte" giocate, seppur involontariamente, da quello notato la prima volta quando ha introdotto la prima ministra britannica Liz Truss a colloquio con re Carlo a Balmoral.

Il momento era solenne, ma alcune testate britanniche, hanno ammesso che in molte e molti si sono distratti a guardare, invece del nuovo capo del governo, l'uomo che l'ha accompagnata al cospetto del re. Da quel momento, su Google, è iniziata infatti la ricerca un po' da tutto il mondo. " Who's the man in kilt with king Charles? ", ovvero " Chi è l'uomo in kilt con il principe Carlo? "

Qualche notizia su di lui comincia ad uscire. Si viene ad esempio a sapere che ha 39 anni, che è nato a Morphet in Inghilterra e che è stato scudiero della monarca scomparsa e un tempo anche la sua guardia del corpo senior. " Incredibilmente di bell'aspetto ", come lo definisce il Daily Mail, " hunk Johnny" , il "fusto Johnny", come lo chiamano gli scozzesi, o ancora " Major eye candy ", il " maggiore delizia degli occhi" , è presente negli anni in molte foto con la regina ed è possibile identificarlo facilmente anche nel gruppo degli ospiti privilegiati durante gli eventi del Platinum Jubilee, proprio alle spalle del principe Harry e di Meghan Markle.

Secondo molti, la sua collocazione era stata scelta proprio per svolgere la funzione di "occhi e orecchie di Carlo", come silenziosa sentinella di Harry e Meghan, pronto a intervenire in caso di colpi di testa, e a cogliere, memorizzare e riferire tutto ciò che dicevano. Presente anche con lui e Camilla durante il tour in Canada e in piedi dietro a lui alla firma dei proclami a St James's Palace. In pratica uno dei militari più fedeli della Corona.

Thompson ha la responsabilità della pianificazione dettagliata e dell'esecuzione dei programmi giornalieri dei reali. Una tradizione che permette alla famiglia reale, mentre elabora il lutto, di assicurarsi che i loro programmi vengano riscritti in base alla nuova circostanza e continuino a funzionare come un meccanismo perfetto. Amante del rugby e del trekking è un grande sportivo. E chi volesse sapere se è impegnato, la risposta è sì. Sposato con la 44enne Caroline, i due hanno un figlio di quattro anni e vivono nella contea del Surrey vicino Londra, in una casa con giardino e due cani Labrador.